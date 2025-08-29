Babnet   Latest update 16:02 Tunis

إيقاعات تتلاقى وحدود تتلاشى: صيف تونس في احتفال عالمي بالفن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b19393951a62.97059422_giqholmepfnkj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 14:47 قراءة: 1 د, 0 ث
      
على امتداد الخارطة الثقافية التونسية، تحولت المهرجانات الصيفية والتظاهرات الثقافية إلى منصات للتلاقي الفني وتقابلت الثقافات، فتجاوبت الطبول الإفريقية مع العود المشرقي، وعانق الكمان المتوسطي موسيقى الفلامنكو، لتعيد الفرق الأجنبية رسم خريطة أذن الجمهور وعيونهم، في رحلة فنية عبر ذاكرة الزمان والمكان

وحرصت وزارة الشؤون الثقافية خلال هذه الصائفة وفق ما اوردته في صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،على استقطاب 13 فرقة قادمة من 12 دولة، ( الصين وكوريا والهند و فلسطين وكندا وصربيا والسينيغال ومصر والعراق وليبيا والجزائر وبوركينافاسو)، لتشكل فسيفساء فنية تعكس ثراء التجارب الموسيقية والتعبيرات الفنية حول العالم



ومثّلت ليلة قرطاج ملتقى العالم على ركح اعرق المسارح، حيث اجتمعت فرق فلسطين وصربيا والهند والسينيغال ومصر والعراق وليبيا والجزائر وبوركينافاسو، إلى جانب فرقة قبنطن التونسية، في عرض فلكلوري استثنائي على خشبة مهرجان قرطاج الدولي، وتناوبت الخطوات، وتراقصت الألوان، وانصهرت الألحان في سيمفونية حية من الفرح والتنوع الثقافي، لتؤكد قدرة الفن على بناء جسور التضامن والتبادل بين الشعوب
فبين أروقة المسارح المفتوحة وبين أهازيج الجمهور، قدّمت الفرق الأجنبية حكايات تراثية نابضة، رقصة تلتحم مع نبض الجمهور، ولحن يعبر عن روح كل بلد، ليبدو الفن كجسر سحري يربط الثقافات ويقرب القلوب، ويعزز أواصر التضامن بين الأمم في تونس التي احتضنت التنوع الإبداعي العالمي باعتبارها منصة للحوار الحضاري والتبادل الفني


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314050


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    