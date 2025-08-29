إيقاعات تتلاقى وحدود تتلاشى: صيف تونس في احتفال عالمي بالفن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b19393951a62.97059422_giqholmepfnkj.jpg width=100 align=left border=0>

على امتداد الخارطة الثقافية التونسية، تحولت المهرجانات الصيفية والتظاهرات الثقافية إلى منصات للتلاقي الفني وتقابلت الثقافات، فتجاوبت الطبول الإفريقية مع العود المشرقي، وعانق الكمان المتوسطي موسيقى الفلامنكو، لتعيد الفرق الأجنبية رسم خريطة أذن الجمهور وعيونهم، في رحلة فنية عبر ذاكرة الزمان والمكان



وحرصت وزارة الشؤون الثقافية خلال هذه الصائفة وفق ما اوردته في صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،على استقطاب 13 فرقة قادمة من 12 دولة، ( الصين وكوريا والهند و فلسطين وكندا وصربيا والسينيغال ومصر والعراق وليبيا والجزائر وبوركينافاسو)، لتشكل فسيفساء فنية تعكس ثراء التجارب الموسيقية والتعبيرات الفنية حول العالم

