تطوير التعاون العسكري وتوسيع مجالاته، محور لقاء وزير الدفاع الوطني بوفد من الكونغرس الأمريكي

تناول اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، مساء أمس الخميس في مقرّ الوزارة، بوفد من الكونغرس الأمريكي، آفاق تطوير التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة للارتقاء به وتوسيع مجالاته.



وضم وفد الكونغرس الأمريكي، حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية، "مايك لولر"، وعضو لجنة الخدمات المالية "ريتشي توريس"، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس "جووي هود".



ونوّه وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم نفس القيم والأهداف المشتركة، مشيدا بالمستوى المتميّز الذي بلغه التعاون العسكري بين الطرفين في عديد المجالات على غرار التكوين والتدريب ودعم القدرات اللوجستيّة والعملياتية للمؤسسة العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى التمارين المشتركة وتبادل الخبرات.كما أبرز أن هذا التعاون شهد في السنوات الأخيرة تطوّرا ملحوظا، وهو في حاجة اليوم إلى إعطائه بعدا جديدا يعزّز أعمال اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الأمريكيّة، المحدثة منذ سنة 1958 ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجيّة بين الجانبين، ويكرّس خارطة الطريق الممضاة بين الطرفين للفترة 2020- 2030، والتي تهدف إلى مزيد بناء القدرات العسكريّة حتّى تكون تونس عاملا أساسيّا للاستقرار ومركزا جهويّا وإقليميّا للتكوين والتدريب بالمنطقة بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.ومن جهته، ثمّن الوفد الأمريكي مستوى التعاون الثنائي والشراكة العسكرية بين الجانبين ودور تونس المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة العمل الثنائي من أجل الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتوسيع مجالاته.