سهرة فلكية بمناسبة الخسوف الكلي للقمر يوم 7 سبتمبر المقبل بفرع تطاوين لمدينة العلوم

من المنتظر، أن يحتضن فرع تطاوين لمدينة العلوم، يوم الأحد 7 سبتمبر المقبل، سهرة فلكية متميزة بمناسبة الخسوف الكلي للقمر.



وتندرج هذه المبادرة في اطار سعي فرع تطاوين لمدينة العلوم الى نشر الثقافة العلمية والفلكية وتعزيز رغبة الشباب والمولعين بهذا المجال الى استكشاف الكون وفهم مختلف الظواهر الطبيعية.

