سهرة فلكية بمناسبة الخسوف الكلي للقمر يوم 7 سبتمبر المقبل بفرع تطاوين لمدينة العلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6793d80b880af8.32615575_meijqfohgklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 13:46
      
من المنتظر، أن يحتضن فرع تطاوين لمدينة العلوم، يوم الأحد 7 سبتمبر المقبل، سهرة فلكية متميزة بمناسبة الخسوف الكلي للقمر.

وتندرج هذه المبادرة في اطار سعي فرع تطاوين لمدينة العلوم الى نشر الثقافة العلمية والفلكية وتعزيز رغبة الشباب والمولعين بهذا المجال الى استكشاف الكون وفهم مختلف الظواهر الطبيعية.



وتهدف هذه السهرة الفلكية التي ستنطلق على الساعة سادسة مساء، الى تمكين المشاركين من فهم ومتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة في أجواء تثقيفية وترفيهية.

ويتضمن البرنامج ورشة تفاعلية حول أطوار القمر ومداخلة علمية حول ظاهرتي الخسوف والكسوف فضلا عن متابعة مباشرة لخسوف القمر سواء بالعين المجردة أوعبر التليسكوب وذلك تحت اشراف ثلة من المختصين في علوم الفلك.


