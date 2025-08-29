النسخة الثالثة لدورة الوطن االقبلي للدراجات الجبلية من 3 الى7 سبتمبر القادم بمشاركة 120 متسابقا

يشارك نحو 120 متسابق من تونس والجزائر والمغرب في النسخة الثالثة لدورة الوطني القبلي للدراجات الجبلية من 3 الى 7 سبتمبر التي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بنابل بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات وجمعية الحمامات للدراجات، ذلك ابرز ما كشفت عنه اليوم الخميس هيئة تنظيم التظاهرة خلال ندوة صحفية.



واشار المندوب الجهوي للشباب والرياضة محسن مصدق في تصريح ل"وات" الى ان المندوبية الجهوية تحرص بالتعاون مع شركائها على ان توفر بالتنسيق مع السلط الجهوية والمصالح الامنية والحماية المدنية والادارة الجهوية للصحة كل مستلزمات انجاح هذه التظاهرة الشبابية الرياضية الهامة خاصة من خلال احكام الاعداد اللوجستي وحسن تاطيرها اذ سيتولى نحو 80 مؤطرا متابعة مختلف محطات الدورة التي ستتواصل على اربعة مسارات على مسافة جملية تقدر ب253 كلم من بني خلاد وصولا الى نابل بعد جولة في اغلب مدن الوطن القبلي.



ولاحظ ان المشاركين يتوزعون الى 50 مشاركا من دور الشباب و70 مشاركا من النوادي الرياضية بما في ذلك دراجين من الجزائر وليبيا مبرزا ان المشاركين من دور الشباب ونوادي الشباب الريفية يتنمون لسبعة اندية دراجات تنشط في المؤسسات الشبابية من ولايات نابل وتونس وجندوبة وباجة.واكد الحرص على ان لا تقتصر النسخة الثالثة لدورة الوطن القبلي للدراجات الجبلية على البعد الرياضي فحسب بل وان تشمل الابعاد السياحية والبيئية والثقافية خاصة ان تنظيم هذه النسخة تنتظم بشراكة جديدة مع مندوبيتي السياحة والثقافة التي ستساهم بحفل فني مفتوح في قليبية في اطار اليوم الثالث للدورة.وقال من جهة اخرى " نأمل ان تكون هذه الدورة فرصة لتعزيز استقطاب الشباب وتشجيعهم على الاقبال على دور الشباب التي يصل عددها الى 34 مؤسسة في ولاية نابل والمشاركة في مختلف الانشطة التي توفرها انديتها سواء في القطاع الرياضي او الثقافي او التكنولوجي او البيئي".واشار رئيس الجامعة التونسية للدراجات نوفل المرشاوي من جهته الى ان الجامعة تحرص على دعم دورة الوطني القبلي للدراجات الجبلية باعتبار اهميتها في نشر رياضة سباقات الدراجات منوها بالشراكات المبرمة لتنظيم هذه الدورة وبدعم السلط الجهوية بولاية نابل لانجاحها.وشدد على ان اهمية الدورة تبرز كذلك في توفير فرصة هامة للمنافسة بين افضل العناصر الوطنية ولاحكام اعدادها لمختلف المسابقات الوطنية والدولية ولاستكشاف المواهب في اختصاص الدراجات الجبلية الذي يعد من اصعب الاختصاصات الرياضية مبرزا ان الدورة ستوفر كذلك فرصة للتعريف بعديد المناطق الاثرية والسياحية والجبلية والبيئية في اطار المسلك الرياضي والفني "الممتاز" الذي اختارته هيئة التنظيم.ولاحظ ان هذه الدورة ستساهم في مزيد نشر رياضة الدراجات التي تطورت في ولاية نابل من جمعية واحدة الى 7 جمعيات بين نوادي مدنية ونوادي شباب مبرزا ان عدد النوادي المدنية على المستوى الوطني يصل الى 25 فريقا وتعمل الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على مزيد تشجيع بعث نوادي الدراجات بدور الشباب على غرار نوادي الدراجات بنابل وقابس ودوز وزغوان .واوضح المنسق العام للنسخة الثالثة لدورة الوطن القبلي للدراجات الجبلية وسام التومي من جهته ان هذه النسخة التي تنتظم تحت شعار " احنا العائلة" تكتسي ابعادا رياضية وشبابية وسياحية وبيئية مبرزا ان الدورة ستتواصل على 4 مراحل من بني خلاد الى مرسى الامراء الى رتيبة على مسافة 61،5 كلم ومن الرتيبة درا الشباب بقليبية على مسافة 76 كلم ومن قليبية الى مركز الرجاء على مسافة 30،5 كلم ومن مركز الرجاء الى نابل على مسافة 65،5 كلم.واضاف ان الدورة ستكون في شكل جولة رياضية بيئية سياحية ثقافية خاصة وانها ستمر بعديد المعتمديات من بني خلاد الى منزل بوزلفة وسليمان وسيدي الرايس وقربص ومرسى الامراء وتاكلسة ووادي العبيد والرتيبة ومركز التخيم الرجاء ومنزل تميم وسيدي جمال الدين ومنزل حر ولبنة وشط الزهور وصولا الى نابل.وكشف ان هذه الدورة ستتميز بمشاركة هامة للعنصر النسائي بعد ان تضاعف عدد المشاركات 3 مرات الى 24 فتاة بالاضافة الى مشاركة دراجين من الجزائر وليبيا وعدد من الرياضيين الاجانب المقمين في تونس من ايطاليا وفرنسا واسبانيا.