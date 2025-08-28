وضع حجر الأساس للمصنع الجديد للسيارات الكهرباية " باكو موتورز" بقلعة الأندلس

تم مساء، الخميس، بقلعة الأندلس من ولاية أريانة، وضع حجر الأساس للمصنع الجديد لشركة " باكو موتورز"، بإشراف كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم و الطاقة، وائل شوشان.واعتبر شوشان، في تصريح إعلامي، " أن الحدث يجسم انخراط الصناعيين والمستثمرين التونسيين في المسار والتوجه، الذي وضعته الدولة التونسيّة المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، لا سيما في مجال التنقل الكهربائي".

وأشار إلى أن هذا المشروع الاستثماري، يؤكد مرة أخرى النقلة النوعية، التي تشهدها الصناعة التونسية"، وفق تعبيره.ولفت إلى أن هذا المشروع، يأتي تجسيدا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار في مجال التنقل المستديم".وأوضح، مؤسس الشركة المختصة في صناعة السيارات الكهربائية، "باكو موتورز"، بوبكر سيلة، من جانبه، أن اختيار منطقة قلعة الأندلس إلى جانب اللبنة الأولى من الشركة، والتّي مقرها منطقة بن عروس، يأتي في إطار القرب من أماكن سكن مهندسي وتقنيي الشركة، علاوة على قربها لميناء رادس باعتبار أنها شركة تعتمد على التصدير.و أشار المستثمر، إلى أن المصنع الجديد، تقدر طاقته الإنتاجية بــ 8 آلاف سيارة في السنة و سيشغل 500 عون، لافتا إلى أن 80 بالمائة من إنتاج الشركة سيوجه للتصدير.وكشف مؤسس " باكو موتورز" أن كلفة المشروع الاستثماري الجديد تقدر بحوالي 17 مليون دينار. وبين أن الشركة تصدر، حاليا، إلى الأسواق الأوروبية والخليجية، وتعتمد في إنتاجها على صنع السيّارات الإقتصادية وغير الملوّثة للبيئة، سواء لنقل الأشخاص أو للاستعمال التجاري.تجدر الإشارة إلى أن شركة " باكو موتورز" تحتفل بمرور أربع سنوات على تأسيسها.