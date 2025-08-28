الرابطة المحترفة الأولى: مستقبل قابس يعزز صفوفه بثائي أجنبي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مستقبل قابس اليوم الخميس عن تعزيز الرصيد البشري لفريق أكابر كرة القدم بثنائي أجنبي من النيجر محمد عبد الرحمان ومن بوركينا فاسو ديالو داودا.



وأورد الصفحة الرسمية لفريق "الجليزة" أنّ اللاعبين وقعا عقدين لمدة 3 سنوات وسيكونان على ذمة الاطار الفني انطلاقًا من مباراة اليوم امان النجم الساحلي بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

