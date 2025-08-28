الرابطة المحترفة الأولى: مستقبل قابس يعزز صفوفه بثائي أجنبي
أعلن مستقبل قابس اليوم الخميس عن تعزيز الرصيد البشري لفريق أكابر كرة القدم بثنائي أجنبي من النيجر محمد عبد الرحمان ومن بوركينا فاسو ديالو داودا.
وأورد الصفحة الرسمية لفريق "الجليزة" أنّ اللاعبين وقعا عقدين لمدة 3 سنوات وسيكونان على ذمة الاطار الفني انطلاقًا من مباراة اليوم امان النجم الساحلي بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
ويشغل اللاعب محمد عبد الرحمان خطة مدافع محوري وهو من مواليد 2002 ولاعب دولي بمنتخب النيجر، فيما يشغل اللاعب ديالو داودا خطة متوسط ميدان وهو من مواليد 2004.
يذكر أنّ مستقبل قابس يحتل، بعد ثلاث جولات، المركز الثامن برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار على مستقبل المرسى بنتيجة 2 - 1 وتعادلين سلبيين مع الترجي الرياضي والأولمبي الباجي.
