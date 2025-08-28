Babnet   Latest update 17:43 Tunis

الداخلية: وضع خدمة اقتناء طابع السفر الإلكتروني على الخط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b07aecac59e6.32665671_hjmlepqfoking.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 16:47
      
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه قد تم بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، وضع خدمة خدمة اقتناء طابع السفر الإلكتروني على الخط بالموقع الإلكتروني:  https://e.timbres.finances.gov.tn.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اعتماد هذه الخدمة انطلق منذ تاريخ 4 أوت الجاري كتجربة أولى بالنسبة للمسافرين بمطار تونس قرطاج، بالتوازي مع اعتماد طابع السفر المادي، وذلك في إطار رقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين.



وأضافت أنه يمكن استخلاص طابع السفر الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو البريدية ويبقى صالحا لمدة 6 أشهر، في حين يتم استعماله حال إتمام المسافر إجراءات السفر ودون الحاجة للاستظهار بما يفيد استخلاص طابع السفر الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تعميم تلك الخدمة على بقية المعابر الحدودية الوطنية بصفة تدريجية على أن يتم الاستغناء كليا على اعتماد طابع السفر المادي بداية من تاريخ 1 أفريل 2026.


