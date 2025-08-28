الداخلية: وضع خدمة اقتناء طابع السفر الإلكتروني على الخط

وأضافت أنه يمكن استخلاص طابع السفر الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو البريدية ويبقى صالحا لمدة 6 أشهر، في حين يتم استعماله حال إتمام المسافر إجراءات السفر ودون الحاجة للاستظهار بما يفيد استخلاص طابع السفر الإلكتروني.وأكدت الوزارة أنه سيتم تعميم تلك الخدمة على بقية المعابر الحدودية الوطنية بصفة تدريجية على أن يتم الاستغناء كليا على اعتماد طابع السفر المادي بداية من تاريخ 1 أفريل 2026.