نقابات التعليم الثانوي والأساسي تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية

نفذ أساتذة التعليم الأساسي والثانوي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه "تعطيلا ممنهجا للمفاوضات" بشأن جملة من الملفات المهنية والمادية العالقة، وذلك بدعوة مشتركة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي المنضويتين تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل.



ورفع المحتجون شعارات مساندة للاتحاد، مؤكدين على تمسّكهم بعدم المساس بالحق النقابي وحق التفاوض، كما حملوا لافتات تطالب الوزارة بفتح مفاوضات جدية والاستجابة للمطالب المهنية والمادية للمربين.



وقال إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، على هامش هذا التحرّك، إن هذه الوقفة تمثل "رسالة واضحة إلى الوزارة بضرورة العودة إلى طاولة الحوار"، مذكّرا بأن آخر جلسة تفاوضية مع النقابات التربوية تعود إلى شهر أفريل الماضي.وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ الإضراب المقرر يوم 7 أكتوبر المقبل إذا ما استمرت الوزارة في غلق باب التفاوض، مضيفا أن النقابة وجّهت مراسلات عدة للوزارة دون أن تتلقى أي رد رسمي.من جانبه، قال محمد الصافي، الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي ل(وات) إن احتجاج اليوم يعكس حالة الغضب المتصاعدة في صفوف المربين بسبب ما وصفه بـ"تعنت وزارة التربية ومواصلة تجاهلها لمطالب النقابات".وأشار إلى أن هيئة إدارية قطاعية ستنعقد في الفترة المقبلة لتقييم التحركات الحالية واتخاذ ما يلزم من قرارات في حال لم تستجب الوزارة لمطالب القطاع.وتسعى نقابات التعليم إلى تحسين الوضعية المالية للمربين، ومراجعة الترقيات والمنح. كما تطالب بوضع برنامج واضح لإصلاح المنظومة التربوية التي باتت تواجه تحديات هيكلية وبيداغوجية متراكمة.من جهة أخرى، ألقى الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، كلمة خلال الوقفة دعا فيها وزارة التربية إلى فتح مفاوضات اجتماعية جدية تحترم الحق النقابي والمواثيق الدولية، مؤكدا أن اتحاد الشغل "يقف إلى جانب المطالب المشروعة للمربين ويدعم تحركاتهم في سبيل تحسين أوضاعهم المهنية والمادية".ولفت حفيظ إلى أن أزمة التعليم ليست معزولة عن بقية القطاعات، مشيرا إلى أن عديد الملفات ما تزال عالقة داخل الاتحاد، على غرار ملفات قطاع النقل الذي اضطر عماله مؤخرا إلى خوض إضراب بسبب "تواصل معاناة القطاع وتجاهل سلطة الإشراف لمطالبه المتراكمة".