تقرير البنك المركزي: الاقتصاد التونسي أحدث أكثر من 95 ألف موطن شغل سنة 2024

كشف تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2024 أنّ الاقتصاد الوطني تمكّن من إحداث أكثر من 95 ألف موطن شغل، ما ساهم في تحسّن سوق الشغل مقارنة بسنة 2023.



وأشار التقرير إلى أنّ هذه الديناميكية أدّت إلى انتعاش النشاط في سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، مع إحداث صافي بلغ 95.7 ألف موطن شغل، ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى السياسات العمومية المشجعة على المبادرة الخاصة والتكوين المهني وخلق فرص التشغيل.



وبلغ عدد السكان النشيطين في الثلاثي الثالث من 2024 حواليمقابل 4 ملايين و84 ألف شخص في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة قدرها 2.3 بالمائة. أما عدد النشيطين المشتغلين فارتفع بنسبة 2.8 بالمائة ليصل إلى، ما انعكس على تحسّن طفيف في نسبة التشغيل من 38.2 بالمائة إلى 38.7 بالمائة.غير أنّ التقرير لفت إلى استمرارفي نسب التشغيل، إذ بلغت نسبة تشغيل الذكور 56.6 بالمائة، مقابل 21.6 بالمائة فقط للإناث، وهو ما يستدعيكما أبرز التقرير هيمنةكأهم حاضنة للتشغيل، حيث بلغ عدد مواطن الشغل في هذا القطاع نحوفي أواخر الثلاثي الثالث من 2024، بزيادة تقارب 21 ألفًا مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكسوشدّد البنك المركزي على أنّوالإجراءات الداعمة للعمل الذاتي، على غرار آلية "المبادر الذاتي"، تمثل أدوات كافية لاستيعاب جزء من العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي.كما خلص التقرير إلى أنّ هذا الوضع يتطلبيرتكز على تطوير الشعب التقنية والعلمية بما يتماشى مع احتياجات السوق، إلى جانب دعم إنشاء شركات مبتكرة في مجالات، بما يتيح خلق فرص تشغيل جديدة واستيعاب نسبة هامة من بطالة خريجي الجامعات.