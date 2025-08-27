الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بآجال ايداع مطالب تغيير المنظومة وطبيب العائلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dccfb4b5baf29.59673387_jimklhqgoenfp.jpg width=100 align=left border=0>

دعا، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، منخرطيه الى ايداع مطالب تغيير المنظومة في أجل أقصاه، يوم 30 سبتمبر 2025.



وذكر الصندوق بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو يوم 30 نوفمبر 2025.

