الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بآجال ايداع مطالب تغيير المنظومة وطبيب العائلة
دعا، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، منخرطيه الى ايداع مطالب تغيير المنظومة في أجل أقصاه، يوم 30 سبتمبر 2025.
وذكر الصندوق بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو يوم 30 نوفمبر 2025.
وذكر الصندوق بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو يوم 30 نوفمبر 2025.
ويمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة أو تغيير طبيب العائلة عن بعد بالمركز الافتراضي e-cnam عبر الرابط التالي https://centre.e-cnam.tn-، وفق ذات المصدر.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313953