Babnet   Latest update 07:49 Tunis

أول مستشفى افتراضي في تونس ينطلق من طبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 07:45 قراءة: 0 د, 22 ث
      
انطلقت تونس في تجربة المستشفى الافتراضي عبر خدمة التصوير الطبي عن بُعد في المستشفى الجهوي بطبرقة ليتم تعميم التكوين في الجهات

ولضمان نجاح المشروع، تم حسب ما نقلته وزارة الصحة ، تنظيم دورة تكوينية بمشاركة خبرات مستشفى توزر، وبإشراف أساتذة من مستشفى الرابطة



وتهدف تجربة المستشفى الافتراضي الى تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الجهات الداخلية ،وتكريس العدالة الصحية لجميع المواطنين



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313941


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:03
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet43°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-28
39°-27
33°-26
32°-24
32°-22
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    