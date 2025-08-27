أول مستشفى افتراضي في تونس ينطلق من طبرقة

انطلقت تونس في تجربة المستشفى الافتراضي عبر خدمة التصوير الطبي عن بُعد في المستشفى الجهوي بطبرقة ليتم تعميم التكوين في الجهات



ولضمان نجاح المشروع، تم حسب ما نقلته وزارة الصحة ، تنظيم دورة تكوينية بمشاركة خبرات مستشفى توزر، وبإشراف أساتذة من مستشفى الرابطة

