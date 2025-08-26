مجلس وزاري بالقصبة للنظر في الأحكام الجبائية والمالية ضمن مشروع قانون المالية 2026

أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، صباح الثلاثاء 26 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في البرامج والإجراءات الجبائية والمالية المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.



تمويل مبتكر وتوازن بين العدالة والنمو



ارتباط بخطة التنمية 2026 – 2030



أبرز المحاور والإجراءات المقترحة



أكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة أن يتضمّن المشروعتقوم على مقاربات جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، مع التركيز على. كما شددت على أن تكون التدابير المقترحة منسجمة معوداعمة لركائز الدولة الاجتماعية، عبر مزيد العناية بالفئات الهشّة وذات الدخل المحدود وإدماجها في الدورة الاقتصادية.يتنزّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 ضمن أهداف، الذي تم إعداده وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي مروراً بالجهوي فالإقليمي وصولاً إلى المستوى الوطني، تماشياً معالرامية إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة ترتكز على المبادئ الدستورية.استعرض المجلس أهم المقترحات التي تضمنها المشروع، ومن أبرزها:بما يحد من الفوارق الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة.عبر تخفيف الأعباء الجبائية وتيسير النفاذ إلى التمويل.لضمان استدامة منظومة التغطية الاجتماعية.عبر توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للفئات المستهدفة بدل الاقتصار على المنح المالية.لتوفير تغطية شاملة بالخدمات الأساسية.عبر تطوير الإنتاج الفلاحي وتربية الأحياء المائية.من خلال مراجعة البرامج والهياكل التربوية.وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.عبر تبسيط الإجراءات والواجبات الجبائية.من خلال تعزيز الشفافية وتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني.ومراجعة جباية المؤسسات العمومية لتخفيف أعبائها.كما تضمّن المشروع إجراءات موجهة نحوبفتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية، ومكافحة التشغيل الهش والمناولة، فضلاً عنفي النقل والصحة والتعليم، ودفع الاستثمار العمومي والخاص ضمن إطار مخطط التنمية الجديد.في ختام المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أهمية، داعية إلى العمل علىمن خلال تشجيع الاستثمار وبناء إطار اقتصادي واجتماعي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.