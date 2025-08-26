كرة اليد: اعتزال اللاعب الدولي التونسي جهاد جاء بالله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ada0c551fd33.59069430_hfpijkgeqlnmo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد جهاد جاء بالله اليوم الثلاثاء اعتزاله وذلك بعد مسيرة احترافية زاخرة بالتتويجات المحلية والقارية والمشاركات في كبرى التظاهرات الدولية.



وتكوّن جهاد جاء بالله صاحب الـ 36 عاما في النجم الساحلي الذي توّج معه بلقب البطولة في 2011 و 2018 وكأس تونس في 2014 و 2017 قبل أن يخوض عديد التجارب الاحترافية مع أكثر من ناد أوروبي على غرار دانكرك الفرنسي وكريستيان ستاد السويدي وسيلكا اسكيسهير التركي ونادي تاتران بريشوف السلوفاكي الذي توّج معه بكأس سلوفاكيا في 2020.

