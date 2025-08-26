Babnet   Latest update 13:31 Tunis

كرة اليد: اعتزال اللاعب الدولي التونسي جهاد جاء بالله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ada0c551fd33.59069430_hfpijkgeqlnmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 12:54 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد جهاد جاء بالله اليوم الثلاثاء اعتزاله وذلك بعد مسيرة احترافية زاخرة بالتتويجات المحلية والقارية والمشاركات في كبرى التظاهرات الدولية.

وتكوّن جهاد جاء بالله صاحب الـ 36 عاما في النجم الساحلي الذي توّج معه بلقب البطولة في 2011 و 2018 وكأس تونس في 2014 و 2017 قبل أن يخوض عديد التجارب الاحترافية مع أكثر من ناد أوروبي على غرار دانكرك الفرنسي وكريستيان ستاد السويدي وسيلكا اسكيسهير التركي ونادي تاتران بريشوف السلوفاكي الذي توّج معه بكأس سلوفاكيا في 2020.



أما على مستوى المنتخب فقد لعب جهاد جاء بالله ما مجموعه 4 كؤوس عالم متتالية في نسخ فرنسا 2017 والدنمارك 2019 ومصر 2021 والسويد 2023، كما توّج مع المنتخب التونسي ببطولة افريقيا للأمم 2018 بالغابون.
ر/سمس
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313909


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet37°
35° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
43°-27
42°-28
32°-26
31°-25
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    