البريد التونسي يصدر طابعًا بريديًا حول "الطائرات الورقية"
أعلن البريد التونسي عن إصدار طابع بريدي جديد يوم 26 أوت 2025، يحمل موضوع "الطائرات الورقية".
وجاء تصميم هذا الطابع في إطار تظاهرة "Philakids" التي نُظمت بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، حيث تولّت مجموعة من أطفال مركبات الطفولة بولاية صفاقس رسمه.
وسيُطرح هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداءً من الثلاثاء 26 أوت 2025 في جميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الإنترنت من خلال الموقع: www.e-stamps.poste.tn.
