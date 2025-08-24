النجم الساحلي ينهزم وديا امام نادي الكرمة العراقي 0-1
انهزم النجم الساحلي امام نادي الكرمة العراقي 0-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاحد بسوسة.
وسجل اموري فيصل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 82
ويستضيف فريق جوهرة الساحل في الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مستقبل قابس يوم الخميس المقبل.
ويملك النجم الساحلي بعد مرور ثلاث جولات نقطة واحدة من تعادله مع اتحاد بن قردان 0-0 في الجولة الثالثة مقابل هزيمتين امام كل من النادي الافريقي في الجولة الثانية (0-1) وشبيبة العمران 1-3 في الجولة الافتتاحية.
ر-هس
