فتح باب الترشح لـ"جائزة أفضل دار نشر عربية" ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6182a4fb8b4258.24382126_ligofhqkmjnpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025
      
أعلنت "هيئة الشارقة للكتاب" عن فتح باب الترشح لـ"جائزة الشارقة لتكريم دور النشر" ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025"، حيث تشمل الجائزة فئة "أفضل دار نشر عربية" التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور النشر العربية المتميزة في دعم صناعة الكتاب والنهوض بالحركة الثقافية في العالم العربي.
وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف درهم إماراتي، وتمنح لدار نشر عربية أظهرت تميزا في جودة الإصدارات والمبادرات المعرفية والإسهام الفعّال في تعزيز المحتوى العربي وتوسيع دائرة انتشاره.
وتستقبل الهيئة طلبات الترشح حتى 15 سبتمبر 2025، وفق معايير تضمن الاحتفاء بالمؤسسات التي تلتزم بقيم الإبداع والتطوير في صناعة النشر. ويمكن للمهتمين الاطلاع على التفاصيل الكاملة ومعايير التقديم عبر الموقع الرسمي للمعرض:

https://sibf.com/ar/awards

وسيتم الإعلان عن الفائز ضمن حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر المقبل، ضمن رؤية "هيئة الشارقة للكتاب" الرامية إلى دعم دور النشر وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي.


