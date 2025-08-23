Babnet   Latest update 20:03 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – الجولة الافتتاحية: الترجي والنجم ينطلقان بقوة

شهدت الجولة الأولى من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2025-2026 انطلاقة قوية لعدد من الفرق الكبرى، حيث حقق الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت وبعث بني خيار انتصارات مهمة في مستهل مشوارهم.

في قاعة باردو، بسط الترجي سيطرته على الملعب التونسي وفاز بنتيجة 31-20، فيما عاد النجم الساحلي بانتصار ثمين من طبلبة أمام نسر طبلبة بنتيجة 27-20. أما النادي الإفريقي فقد حسم مواجهته أمام نادي قصور الساف بفارق ثلاث نقاط (25-22).



وفي جمال، نجح نادي ساقية الزيت في التفوق على أصحاب الأرض نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 31-27، في حين تمكن بعث بني خيار من الفوز على سبورتينغ المكنين بنتيجة 26-22.
مباراة جمعية الحمامات ومكارم المهدية انتهت على وقع التعادل 26-26.

الترتيب بعد الجولة 1

1. الترجي الرياضي – 3 ن
2. النجم الساحلي – 3 ن
3. بعث بني خيار – 3 ن
4. النادي الإفريقي – 3 ن
5. نادي ساقية الزيت – 3 ن
6. مكارم المهدية – 2 ن
7. جمعية الحمامات – 2 ن
8. نادي قصور الساف – 1 ن
9. سبورتينغ المكنين – 1 ن
10. نادي كرة اليد بجمال – 1 ن
11. نسر طبلبة – 1 ن
12. الملعب التونسي – 1 ن


