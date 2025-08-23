بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – الجولة الافتتاحية: الترجي والنجم ينطلقان بقوة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aa0b09685269.70236481_knpmgqlhejofi.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الجولة الأولى من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2025-2026 انطلاقة قوية لعدد من الفرق الكبرى، حيث حقق الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت وبعث بني خيار انتصارات مهمة في مستهل مشوارهم.



في قاعة باردو، بسط الترجي سيطرته على الملعب التونسي وفاز بنتيجة 31-20، فيما عاد النجم الساحلي بانتصار ثمين من طبلبة أمام نسر طبلبة بنتيجة 27-20. أما النادي الإفريقي فقد حسم مواجهته أمام نادي قصور الساف بفارق ثلاث نقاط (25-22).

