تونس تختتم مشاركتها في البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات بالمرسى باحراز 3 ميداليات منها واحدة ذهبية
اختتمت اليوم السبت البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات دون 14 سنة التي اقيمت على ملاعب التنس بالمرسى انطلاقا من يوم 17 اوت الجاري بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 دول عربية.
وخصصت هذه البطولة لمسابقات الفرق، بواقع 7 فرق للناشئات و11 فريقا للناشئين.
وشاركت تونس بفريقين في الناشئين، تكون الفريق الأول من ليث بن ناصر ويوسف الاحمر وعلي بن محمود واحمد قلال، في حين تكون الفريق الثاني من الرباعي ريان خبثاني ومحمد ملولي وعزيز الجبري وآدم مبروكي، كما كان التنس التونسي ممثلا في مسابقة الناشئات بفريقين تكون الاول من ملاك قمعون وسليمة بن ضياء وصبا السحباني وآمنة مثلوثي، في حين تكون الفريق الثاني من سيرين التريكي وسارة حدوق ورانيا كعيب ولينا الدبيبي.
وفي منافسات الفتيان، احتل الفريق التونسي "أ" المرتبة الثانية بتتويجه بالميدالية الفضية لمسابقة النائشين، خلف المنتخب المغربي المتوج بالميدالية الذهبية، ومتقدما على الفريق السوري الذي احرز الميدالية البرونزية، في حين حل الفريق التونسي "ب" رابعا.
اما في منافسات الفتيات، فقد تمكنت تونس من كسب المركزين الاول والثاني عن طريق الفريقين "أ" المتوج بالميدالية الذهبية و"ب" الذي احرز فضية المسابقة، في حين آلت الميدالية البرونزية للفريق المصري.
