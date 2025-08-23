تونس تختتم مشاركتها في البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات بالمرسى باحراز 3 ميداليات منها واحدة ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c766d7a9e9a0.10302576_pogfmjnelkiqh.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت اليوم السبت البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات دون 14 سنة التي اقيمت على ملاعب التنس بالمرسى انطلاقا من يوم 17 اوت الجاري بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 دول عربية.

وخصصت هذه البطولة لمسابقات الفرق، بواقع 7 فرق للناشئات و11 فريقا للناشئين.

وشاركت تونس بفريقين في الناشئين، تكون الفريق الأول من ليث بن ناصر ويوسف الاحمر وعلي بن محمود واحمد قلال، في حين تكون الفريق الثاني من الرباعي ريان خبثاني ومحمد ملولي وعزيز الجبري وآدم مبروكي، كما كان التنس التونسي ممثلا في مسابقة الناشئات بفريقين تكون الاول من ملاك قمعون وسليمة بن ضياء وصبا السحباني وآمنة مثلوثي، في حين تكون الفريق الثاني من سيرين التريكي وسارة حدوق ورانيا كعيب ولينا الدبيبي.

