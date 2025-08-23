الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي يؤكد ان نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت 100 بالمائة منذ 15 أوت الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9bb8b12a8e9.36712939_hmkengqfipljo.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية 100 بالمائة منذ 15 أوت الجاري ، بعد أن أنهت مطبعة المركز الوطني البيداغوجي طباعة الكميات اللازمة وسلّمت المطابع المعنية جميع النسخ المطلوبة منها قبل الآجال المتفق عليها، حسب ما أكده الرئيس المدير العام للمركز كريم داود في حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضح كريم داود أن عدد نسخ الكتب المدرسية بالنسبة للسنة الدراسية 2025-2026 بلغت 16 مليون نسخة، تولت مطبعة المركز طباعة 20 بالمائة منها فيما قامت المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن صفقات بطباعة الكميات المتبقية.

