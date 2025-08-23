تونس: أكثر من 270 تحرّكًا بيئيًا خلال النصف الأول من 2025

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره السداسي حول الحركات البيئية، أنّ تونس شهدت إلى حدود موفى جويلية 2025 حوالي 2744 تحرّكًا اجتماعيًا، من بينها 280 تحرّكًا بيئيًا، أي ما يعادل 10 بالمائة من مجموع التحركات، مسجّلةً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.



الحق في الماء يتصدر المطالب



تلوث وتدهور بيئي



احتجاجات الفلاحين



أشكال التحركات



التقرير عكس بوضوح أنّ الأزمة البيئية في تونس باتت مرتبطة مباشرة بالحق في الماء، التلوث الصناعي، وأزمة المناخ، مما يجعلها في صدارة المشاغل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وبيّن التقرير أنّشكّل المطلب الرئيسي، حيث سُجّل(48 بالمائة من التحركات البيئية)، بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في ولايات القيروان وقفصة والحوض المنجمي، وصلت أحيانًا إلى أكثر من أسبوع متواصل، ما أجج موجات من الاحتقان والاعتصامات داخل مغاسل الفسفاط.كما مثّلت التحركات من أجلحوالي 20 بالمائة من مجموع الحركات البيئية، مع تسجيل تحركات بارزة في المنستير للحد من التلوث بمياه الصرف الصحي التي تصب مباشرة في البحر مسببة نفوق الأسماك وأضرارًا بقطاع الصيد البحري. كما عادت أزمةإلى الواجهة، حيث قاد المجتمع المدني حملة ضد مشروع وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء، معتبرًا أنّه يمثل تراجعًا عن قرار تفكيك الوحدات الملوثة الصادر في 2017.القطاع الفلاحي بدوره كان حاضرًا بقوة، إذ مثّلت تحركاته حوالي 32 بالمائة من التحركات البيئية، أبرزها اعتصام فلاحي توزر في ماي الماضي للمطالبة بتوفير مياه الري لواحات النخيل. كما تكررت النداءات لمجابهةفي عدة ولايات، فضلًا عن سلسلة منالتي طالت الغابات ومحاصيل الحبوب وتسببت في خسائر شملت أكثر منحتى منتصف جويلية.وأشار المنتدى إلى أنّ أشكال التحركات توزعت بين الميدان والفضاء الرقمي: 61 بالمائة منها كانت، بينما مثّلت الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وغلق الطرقات نحو 39 بالمائة من مجمل الحراك البيئي.