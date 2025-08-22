أسطول الصمود المغاربي يفتتح اليوم الجمعة حملة تبرعات لتغطية مصاريف المشاركة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a8934ee58624.08537701_hmqkoiefpjgln.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن "أسطول الصمود المغاربي"، فجر اليوم الجمعة، أنه يفتتح انطلاقا من، اليوم الجمعة، حملة تبرعات لتغطية مصاريف المشاركة التونسية في "اسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، فلسطين، والتي سيتم استغلالها أساسا لشراء السفن وتجهيزها.



وأوضح أسطول الصمود المغاربي، على صفحته على منصة "فايسبوك"، أن حملة التّبرعات تمتد من يوم الجمعة 22 اوت 2025 الى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بدخول الغاية مضيفا أن التبرعات تقبل يوميا بمقر حملة الاسطول الكائن ب: 61 شارع المحطة تونس العاصمة من الساعة صباحا ( 09.00) إلى الساعة السابعة مساء (19.00).

