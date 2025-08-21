Babnet   Latest update 18:12 Tunis

قبلي... انطلاق تظاهرة رحلتي الاولى على الدراجة

Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 16:58
      
 تنطلق اليوم الخميس من مدينة دوز تظاهرة "رحلتي الاولى على الدراجة" في اتجاه جربة تتويجا لتربص مهارات الحياة الذي تنظمه جمعية فجر الصحراء للدراجات بدوز الى غاية 28 اوت الجاري، وفق ما اكده نائب رئيس الجمعية والمشرف على هذه الرحلة  فرج بن محمد ل"وات".
واوضح المصدر ذاته ان هذه الرحلة التي سيشارك فيها 15 دراجا منهم 9 دراجين تتراوح اعمارهم  بين 11 و16سنة ويقومون لاول مرة برحلة على متن الدراجة مشيرا الى ان تربص مهارات الحياة كان قد انطلق عبر تمكين المشاركين من التعرف على فنون التخييم والاستقلالية الذاتية ليتواصل من خلال تكوين الاطفال المشاركين في مبادئ السلامة المرورية وكيفية  اصلاح اعطاب الدراجات مع سبل العيش داخل المجموعة.
كما اشار فرج بن محمد الى ان الرحلة ستتواصل على امتداد 8 ايام سيتم خلالها قطع 550 كلم  انطلاقا من مدينة دوز في اتجاه جربة ذهابا وايابا. وستشمل عدة مناطق منها قصر الحلوف ومدنين ومطماطة مبينا ان هذه الرحلة تندرج في اطار تكوين وتاطير رحالة جدد ونشر ثقافة الدراجة لتكوين شباب مسؤول وايجابي قادر على التحدي والنجاح في التعايش في المجموعة.


