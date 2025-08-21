قابس : وزير التجهيز والاسكان يتابع سير عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات والتجديد العمراني

تابع وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، الخميس، خلال زيارة عمل قام بها الى ولاية قابس سير انجاز عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات والتجديد العمراني والطرقات.

وشملت الزيارة الميدانية لوزير التجهيز والاسكان مشروع تهيئة وادي قابس ( قريعة ) وروافده وهو مشروع ينجز في قسطين بكلفة جملية تقارب 50 مليون دينار وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله 30 بالمائة ويتضمن بالخصوص بناء جسرين على مستوى شارع باريس وطريق الكورنيش وتبليط جزء من هذا الوادي وتهيئة جانب من وادي قابس القديم ووادي القلم.

كما اطلع الوزير على مشروع اعادة انجاز جسر ممرات على وادي قابس ( قريعة ) واحداث مفترقين دورانيين وهو مشروع سيصدر طلب عروضه في الفترة القريبة القادمة وخصصت له اعتمادات تبلغ 07 مليون دينار من بينها مليوني دينار ( 02) ستخصص لنقل الشبكات.



وتابع الزواري في هذه الزيارة مشروع حماية الثكنة العسكرية ومناطق من معتمدية الحامة الغربية من الفيضانات ضمن مشروع تناهز كلفته 3.7 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغاله 93 بالمائة.واطلع وزير التجهيز والاسكان على مشروع تهذيب حي خير الدين بوذرف الذي أوشكت أشغاله على الاستكمال بكلفة تفوق 4.1 مليون دينار وعلى مشروع تهذيب حي نخيلة فرحات الشبان بالمطوية وهو مشروع بلغت نسبة تقدم اشغاله 63 بالمائة وتفوق كلفته 04 مليون دينار.كما تابع الزواري تقدم أشغال مسلك " كاباكانا " بغنوش الذي يمتد على طول 11.9 كلم وهو مشروع تبلغ كلفته 03 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغاله 85 بالمائة ومشروع استكمال تهيئة وادي التين بغنوش الذي تبلغ كلفته حوالي 05 مليون دينار وهو مشروع قد بلغت نسبة تقدم أشغاله 90 بالمائة.وقد أثيرت في هذه الزيارة جملة من المشاغل التي تعلقت بالخصوص ببرمجة انجاز القسط الثاني من مشروع تهيئة وادي قابس وبتثنية الطريق الوطنية رقم 1 من مدخل المطوية الى مدخل مدينة قابس وببناء جسر على مستوى واد المالح بوذرف وتركيز استراحة بالطريق السيارة على مستوى جهة قابس.وأكد الوزير أن الجهود مركزة على استكمال انجاز المشاريع المعطلة ليتم الانطلاق في انجاز المشاريع التي ستنبثق عن المخطط التنموي الجديد 2026 - 2030 في ظروف طيبة مبينا أنه قد تم اقرار العديد من الاجراءات للنهوض بأوضاع المقاولات التي ستتولى تنفيذ تلك المشاريع مشيرا الى أن مشروع الأروقة الاقتصادية التي ستربط بين الجنوب الجزائري وقابس من المشاريع الكبرى التي يتم الاشتغال عليها بالنظر للأهمية الاقتصادية التي تمثلها.