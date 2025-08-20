الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس تطلق دعوة لإبداء الاهتمام من أجل الحصول على شهادة إيزو   14001:2015

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631383383e49f9.54705262_hfilpomjngkeq.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس ، اليوم الأربعاء، دعوة لإبداء الاهتمام من أجل الحصول على شهادة إيزو 14001:2015 لفائدة 40 مؤسسة

وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وهي موجّهة للمؤسسات الصناعية (بمختلف قطاعاتها) أو شركات الخدمات المرتبطة بالصناعة، والراغبة في تعزيز قدرتها التنافسية، وفقًا بلاغ صادر عن الوكالة الألمانية

وتهدف هذه الشهادة إلى الحد من الأثر البيئي، وتنظيم منهجية للتحسين المستمر، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية.

