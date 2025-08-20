الفنان صابر الرباعي يختتم الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي بعرض فني يبقى عالقا في الذاكرة

أمام شبابيك مغلقة، وحضور جماهيري منقطع النظير، قدر بحوالي 8 آلاف متفرج، حسب مصادر أمنية، أسدل الستار في سهرة الثلاثاء، على الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي، التي التأمت من21 جويلية إلى 19 اوت الجاري، وذلك بعرض فني طربي، أحياه الفنان التونسي، صابر الرباعي.



في حدود الساعة العاشرة والربع ليلا، اعتلى الفنان صابر الرباعي، ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، رفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو، قيس المليتي، وكعادته، محملا بروح الفن الطربي الراقي، والجميل، جسده بخامته الصوتية الشجية، والمميزة، وإحساس مرهف في الآداء، مصحوبة بتقنية رائعة، ليمتع الجمهور الحاضر الذي ملأ مدارج المسرح الصيفي سيدي منصور، قبل انطلاق العرض، على مدى ساعتين من الزمن، بآداء يليق بروح الفن الطربي، وبقيمته كفنان لقب ب"أمير الطرب العربي ".



المصافحة الأولى للفنان، مع جمهوره، كانت بأغنيته الشهيرة، "يا مدلل"، لينصهر إثرها مباشرة، في العرض، ويتسلطن، ويعانق الإبداع والإمتاع، بمختارات من أجمل ما جادت به مسيرته الفنية على غرار "يا دلولة"، و"مزيانة"، و"تمنيت"، و"ببساطة"، و"عز الحبايب"، ويهون الليل"، و"ما تبكيش"، و"عشيري الغالي ".كما عاد الفنان صابر الرباعي، بذاكرة جمهوره إلى بداية مسيرته الفنية، حين أدى باقة من أغانيه القديمة مثل "حلفت أقلك"، و"عزة نفسي"، و"صرخة"، الذي تحصل بفضلها على الميكرفون الذهبي سنة 1997، و"أنا إخترتك من مليون" و"ولا كلمة"، و"يا عسل يا كلك سحر"، و"خلص ثارك"، وعز الحبايبومن أغاني الزمن الجميل، أدى الفنان صابر الرباعي، مختارات من أجمل الأغاني الخالدة في المدونة الموسيقية التونسية منها اغان للفنانة الراحلة "صليحة"، كان أبرزها "يالي بعدك ضيع فكري"، و"يا لايمي على الزين ما نصبرشي"، و"عرضوني زوز صبايا "، و "شرق غدا بالزين "، و"آه آه يا خليلة ".ومن إنتاجاته الجديدة، أطرب الفنان صابر الرباعي، الجمهور الحاضر بأغنيتيه " ماذا لو كنت"، و"شايخ "أما مسك الختام، فقد كان مع نوبتي "سيدي منصور "، و"سي بوعكازين"، اللتين، اهتزت على وقعهما أجساد الجمهور الحاضر، لتتداعى لها بالرقص من فوق مدارج المسرح الصيفي سيدي منصور، وكأنه يشارك في صناعة اللحظة.وعلى غرار كل حفلاته في مسقط راسه، نجح الفنان صابر الرباعي، في كسب الرهان، اذ تحقق عروضه نجاحا جماهريا وفنيا باهرا، لتبقى حفلاته عالقة في الذاكرة، وتترك في القلب صدى الخلود وهذا ما اكده لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عدد من الجمهور الحاضر في تصريحات متطابقة بقولهم "الفنان، صابر الرباعي، لا تحظى عروضه بنجاح جماهيري باهر، في صفاقس فحسب، باعتباره أصيل الجهة، بل في كل مسارح الجمهورية".وخلال لقاء إعلامي مباشرة بعد العرض، قال الفنان صابر الرباعي، "كان شرفا كبيرا لي أن أختتم مهرجان صفاقس الدولي، وأغني في جهتي مسقط رأسي، التي كبرت وترعرت فيها، وأمام جمهور صفاقس الذي كان دائما سندا لي".وذكر أن "عروضه الفنية التي يقدمها كل مرة، من على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، وأمام جمهور صفاقس، ليست بالأمر الهين، حيث تتطلب منه تحضيرا كبيرا، حتى تنال إعجاب وإستحسان جمهور صفاقس، وتستجيب لتطلعاته".وبخصوص مشاريعه الفنية المستقبلية، قال الفنان صابر الرباعي، أنه بصدد الإعداد إلى عديد الأغاني التونسية والشرقية، والخليجية، أبرزها أغنية "طاير " اللبنانية، كما يستعد إلى تحضير كوكتال من الموروث الغنائي القرقني ".وعن مدى استعداده لتنظيم حفلا فنيا لفائدة خزينة النادي الرياضي الصفاقسي، ذكر أنه "اقترح هذه الفكرة على القائمين على النادي الرياضي الصفاقسي، السنة الفارطة، ولكن بقي المقترح دون رد في الغرض".