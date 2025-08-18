اتحاد بن قردان يعزز صفوفه بمتوسط الميدان عبد الله العامري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a341348ecdc3.30881030_gmoplfnjqihek.jpg width=100 align=left border=0>

عزز الإتحاد الرياضي ببن قردان صفوف فريق اكابر كرة القدم بمتوسط الميدان عبد الله العامري.

وسبق للعامري ان خاض تجارب سابقة مع النادي الرياضي الصفاقسي ونادي الميناء العراقي.

يذكر أن فريق الفرسان كان قد عزّز رصيده البشري في وقت سابق ببرهان الحكيمي وصالح الحرابي وخميس المعواني وادريس المحيرصي وفاروق الميموني ومحمد كركوبة ولسعد الهمامي والشاذلي قاسم وإياد الحاج خليفة وفادي الفالحي.





وتجدر الاشارة الى أن الاتحاد يستقبل خلال الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النجم الرياضي الساحلي يوم الخميس 21 اوت الجاري انطلاقا من الساعة 16.30 بملعب 7 مارس.