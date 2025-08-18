بعد سلسلة من العروض الموسيقية الراقية: مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية يودع جمهور الدورة 38

بعد سلسلة من العروض الموسيقية الراقية، التي واكبها جمهور نوعي، أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية "ليالي الجم"، التي أقيمت من 12 جويلية إلى 16 أوت 2025 بالمسرح الروماني بالجم المصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو.



وخصص حفل الاختتام للاحتفاء بعراقة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والنمسا التي انطلقت منذ 300 سنة، من خلال سهرة حملت إمضاء عازف الكمان "يوري رفيتش Yury Revich" والأوركستر السمفوني التونسي، بقيادة المايسترو شادي الڨرفي في سهرة حضرها عدد من رؤساء وممثلي البعثات الديبلوماسية بتونس منهم بالخصوص سفير النمسا وسفيرة الإمارات العربية المتحدة بتونس.



وانطلقت السهرة بعزف النشيد الوطني التونسي والنشيد الوطني النمساوي قبل أن يفسح المجال للأوركستر السمفوني التونسي الذي أبدع في تقديم معزوفات وتنفيذ جيد لسمفونيات عالمية، أثبت من خلالها مجددا قدرة عالية على تأثيث مثل هذه المناسبات الفنية الهامة . كما أثبت عازف الكمان النمساوي المتميز يوري رفيتش مقدرة مذهلة على أسر قلوب الحاضرين بعزفه الساحر حيث انضم رفيتش إلى الموسيقيين التونسيين لتقديم السمفونية الثامنة لفرانز شوبرت، لقي تفاعلا كبيرا من الجمهور.وتحدث يوري رفيتش إلى جمهور الجم باللغة العربية، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان العالمي وفرصة العزف في هذا المدرج الروماني العريق.وتواصلت السهرة بأداء مذهل لكونشيرتو الكمان والاوركسترا الثانية لنيكولو باغانيني، قبل أن يختتم العرض بتقديم رفيتش قطعة موسيقية أخيرة بعنوان "الاستيقاظ"، بثت مشاعر مليئة بمعاني الحب والجمال.وكان جمهور المهرجان تابع خلال هذه الدورة 11 عرضا موسيقيا من تونس والجزائر وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وكندا والنمسا. وقد افتتحت الدورة الـ38 بعرض للأوركستر الايطالي فيورنتينا دي كاميرا، (أوركسترا حجرة فلورنسا)، حمل بين تفاصيله روح التعايش الثقافي والحضاري، وهو عرض يندرج في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين تونس وإيطاليا.وتضمن برنامج الدورة أربع سهرات تونسية، وهي عرض " 24 عطرا" لمحمد علي كمون رفقة الاوركسترا السمفوني بمقرين، و"سهرة قائدي الأوركستر" وسهرة للفنان حسان الدوس رفقة أوركسترا المنار بقيادة سلمى المسعودي، وسهرة الأوركسترا السمفوني لقرطاج بقيادة حافظ مقني.وللمرة الخامسة على التوالي شاركت أوركسترا الحجرة بمدريد في فعاليات مهرجان الموسيقى السمفونية بالجم، كما تابع الجمهور عرضا لأوركسترا الحجرة الملكية بوالونيا ببلجيكا، الى جانب عرض أوركسترا أوبرا بال بفيينا التي قدمت هذه السنة العرض السابع والعشرين لها أمام جمهور الجم. كما تابع الجمهور عرضا لاوركسترا أوبرا الجزائر بقيادة لطفي سعيدي.وكان رئيس جمعية المهرجان رمزي جنيح، تحدث في حوار سابق مع مراسل "وات" في المهدية" عن أهمية مهرجان الجم للموسيقى السمفونية في دفع الاستثمار الثقافي والسياحي، مشيرا إلى أنه "لم يقع استثمار هذا المهرجان بالصورة المرجوة رغم المجهودات المضنية التي تبذلها الجمعية في سبيل ذلك".ولفت إلى أن "غياب الدعم وهيمنة البيروقراطية الإدارية وتشعب القوانين، وبطء الإجراءات من شأنه تعطيل دفع التنمية الثقافية، والنهوض بالقطاع". كما شدد على ضرورة "إضفاء المرونة اللازمة على القوانين والإجراءات...والتخفيف من الأداءات على الجمعيات الثقافية"، داعيا إلى توفير الدعم المادي بما يساهم في دعم الترويج للوجهة التونسية.