انسحاب محمد التلمساني من تدريب مستقبل سليمان والمعوض مؤقتا منير الشيحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a313ee3b9274.22364184_qoljhifegnpkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 12:51
      
انسحب محمد التلمساني من تدريب مستقبل سليمان حسب ما افاد به عزيز الحمروني الناطق الرسمي للفريق وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين.
واوضح المصدر ذاته ان التلمساني عبر عن رغبته في مغادرة الفريق لأسباب شخصية مضيفا ان الهيئة المديرة تجاوبت مع طلبه ليتم فك الارتباط بين الطرفين.
واضاف الحمروني ان البديل سيكون المدير الفني للفريق منير الشيحي بصفة مؤقتة الى غاية الاتفاق مع مدرب جديد يقود زملاء محمد عزيز بوستة خلال الفترة القادمة.



وبين الناطق الرسمي لمستقبل سليمان انه في اطار السعي الى اثراء الرصيد البشري للفريق، تم التعاقد مع ساجد الفرشيشي القادم من الملعب التونسي في شكل اعارة ومتوسط الميدان الكاميروني باتريك نغانكو، في انتظار تأهيل كل من المهاجم السينغالي سليمان وقلب الدفاع الكاميروني الفرنسي محمد كوناتي مشيرا في نفس الوقت الى وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين الاخرين.

وكان مستقبل سليمان عزز صفوفه مع بداية فترة الانتقالات الصيفية بالحارس المخضرم معز بن شريفية والمدافع محمد امين بن عمار.
وانقاد مستقبل سليمان الى خسارتين في الجولتين الاوليين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم امام كل من شبيبة القيروان ونجم المتلوي بالنتيجة ذاتها صفر-1.


الاثنين 18 أوت 2025
Indicateurs
Babnet

