الدوري الإنقليزي الممتاز – افتتاح موسم 2025/2026



تشيلسي يتعثر أمام كريستال بالاس

استهل تشيلسي مشواره في البريميرليغ بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه كريستال بالاس على ملعب "ستامفورد بريدج".



أرسنال يحسم قمة الجولة أمام يونايتد



رغم نسبة استحواذ تجاوزتو19 محاولة، لم يتمكن الفريق من التسجيل، فيما ألغى الحكم هدفًا مبكرًا لـبعد العودة إلى الإعادة بسبب مخالفة في الحائط البشري.المدرباعتمد على الوافدين الجديدين، لكنهما لم ينجحا في هز الشباك، في حين لم يظهربأفضل مستوياته. دخول الشاب البرازيليفي الشوط الثاني منح الفريق حيوية نسبية على الجناح، لكن دون ترجمة لأهداف.في "أولد ترافورد"، تمكنمن تحقيق بداية مثالية بالفوز علىبهدف نظيف سجله المدافعبرأسية في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية.رغم سيطرة يونايتد وخلق عدة فرص عبر، إلا أن تألق الحارسحافظ على تقدم المدفعجية.الإحصائيات تؤكد استمرار قوة أرسنال في الكرات الثابتة، إذ سجل الفريقمنذ موسم 2023-2024، أكثر من أي فريق آخر، مع 3 من آخر 4 أهدافه في الدوري جاءت ضد يونايتد من مواقف مشابهة.