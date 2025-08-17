الدوري الإنقليزي الممتاز – افتتاح موسم 2025/2026
تشيلسي يتعثر أمام كريستال بالاساستهل تشيلسي مشواره في البريميرليغ بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه كريستال بالاس على ملعب "ستامفورد بريدج".
رغم نسبة استحواذ تجاوزت 70% و19 محاولة، لم يتمكن الفريق من التسجيل، فيما ألغى الحكم هدفًا مبكرًا لـ إيبيريتشي إيزي بعد العودة إلى الإعادة بسبب مخالفة في الحائط البشري.
المدرب إنزو ماريسكا اعتمد على الوافدين الجديدين جواو بيدرو وجيمي غيتنز، لكنهما لم ينجحا في هز الشباك، في حين لم يظهر كول بالمر بأفضل مستوياته. دخول الشاب البرازيلي إستيفاو في الشوط الثاني منح الفريق حيوية نسبية على الجناح، لكن دون ترجمة لأهداف.
أرسنال يحسم قمة الجولة أمام يونايتدفي "أولد ترافورد"، تمكن أرسنال من تحقيق بداية مثالية بالفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله المدافع ريكاردو كالافيوري برأسية في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية.
رغم سيطرة يونايتد وخلق عدة فرص عبر ماتيوس كونيا، برايان مبيومو وباتريك دورغو، إلا أن تألق الحارس ديفيد رايا حافظ على تقدم المدفعجية.
الإحصائيات تؤكد استمرار قوة أرسنال في الكرات الثابتة، إذ سجل الفريق 31 هدفًا من ركلات ركنية منذ موسم 2023-2024، أكثر من أي فريق آخر، مع 3 من آخر 4 أهدافه في الدوري جاءت ضد يونايتد من مواقف مشابهة.
