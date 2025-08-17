Babnet   Latest update 21:03 Tunis

الدوري الإنقليزي الممتاز – افتتاح موسم 2025/2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a22c62863f96.87598125_gjhkqpmlienof.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 20:22 قراءة: 0 د, 56 ث
      

تشيلسي يتعثر أمام كريستال بالاس

استهل تشيلسي مشواره في البريميرليغ بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه كريستال بالاس على ملعب "ستامفورد بريدج".

رغم نسبة استحواذ تجاوزت 70% و19 محاولة، لم يتمكن الفريق من التسجيل، فيما ألغى الحكم هدفًا مبكرًا لـ إيبيريتشي إيزي بعد العودة إلى الإعادة بسبب مخالفة في الحائط البشري.

المدرب إنزو ماريسكا اعتمد على الوافدين الجديدين جواو بيدرو وجيمي غيتنز، لكنهما لم ينجحا في هز الشباك، في حين لم يظهر كول بالمر بأفضل مستوياته. دخول الشاب البرازيلي إستيفاو في الشوط الثاني منح الفريق حيوية نسبية على الجناح، لكن دون ترجمة لأهداف.

أرسنال يحسم قمة الجولة أمام يونايتد

في "أولد ترافورد"، تمكن أرسنال من تحقيق بداية مثالية بالفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله المدافع ريكاردو كالافيوري برأسية في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية.
رغم سيطرة يونايتد وخلق عدة فرص عبر ماتيوس كونيا، برايان مبيومو وباتريك دورغو، إلا أن تألق الحارس ديفيد رايا حافظ على تقدم المدفعجية.
الإحصائيات تؤكد استمرار قوة أرسنال في الكرات الثابتة، إذ سجل الفريق 31 هدفًا من ركلات ركنية منذ موسم 2023-2024، أكثر من أي فريق آخر، مع 3 من آخر 4 أهدافه في الدوري جاءت ضد يونايتد من مواقف مشابهة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313493


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
37°-25
42°-26
35°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    