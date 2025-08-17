بن عروس : أنشطة متنوعة وعروض فرجوية في الدورة الجديدة لمهرجان الشباب
يتواصل مهرجان الشباب بولاية بن عروس الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية بن عروس، ويستهدف شباب الاحياء والتجمعات السكنية بالمناطق المهمشة وذات الاولوية
وتتوزع أنشطة الدورة الجديدة جغرافيا ووفق ما أفادت به « وات » فاطمة الجويني عن وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، على عدد من المناطق بالجهة تشمل كلا من زاوية مرناق وسيدي سعد ودوار الحوش بمرناق وحي البريم بفوشانة وحي الامل بالمروج.
وضبطت وحدة تنمية أنشطة الشباب من خلال منسقيها المشرفين على فعاليات المهرجان بهذه المناطق برنامجا منوعات يشتمل على عروض مونولوج مسرحية من انتاج نوادي المسرح بدور الشباب بالجهة وعروض موسيقية متنوعة مشفوعة بمسابقات للمواهب في عدد من الفنون بالاضافة الى الانشطة الجماهيرية الفرجوية والسهرات
وتتوزع أنشطة الدورة الجديدة جغرافيا ووفق ما أفادت به « وات » فاطمة الجويني عن وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، على عدد من المناطق بالجهة تشمل كلا من زاوية مرناق وسيدي سعد ودوار الحوش بمرناق وحي البريم بفوشانة وحي الامل بالمروج.
وضبطت وحدة تنمية أنشطة الشباب من خلال منسقيها المشرفين على فعاليات المهرجان بهذه المناطق برنامجا منوعات يشتمل على عروض مونولوج مسرحية من انتاج نوادي المسرح بدور الشباب بالجهة وعروض موسيقية متنوعة مشفوعة بمسابقات للمواهب في عدد من الفنون بالاضافة الى الانشطة الجماهيرية الفرجوية والسهرات
كما يشمل برنامج المهرجان الذي يتواصل إلى غاية 24اوت المقبل مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تتوزع بين تنظيم الدورات الرياضية في كرة القدم والكرة الحديدية وكرة السرعة وكرة السلة وسباق الدراجات بين شباب الأحياء المشاركة.
وفي باب الورشات والأنشطة الإبداعية تشتمل الدورة الجديدة كذلك على ورشات في الرسم الجداري وفي الفنون التشكيلية ومعارض للابداعات الشبابية ومعارض لمنتجات الحرفيات وورشات فنية مختلفة وعروض لفنون الشارع.
ويهدف تنظيم مهرجان الشباب 2025 في مختلف ولايات الجمهورية الذي يندرج في اطار المخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف لتعزيز قدرات الشباب وخلق حركية وديناميكية شبابية بهذه الجهات واكتشاف المواهب الشابة ودعمها والتعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية والمساهمة في الوقاية من التطرف العنيف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر والعنف والمخدرات...
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313486