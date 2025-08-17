بن عروس : أنشطة متنوعة وعروض فرجوية في الدورة الجديدة لمهرجان الشباب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل مهرجان الشباب بولاية بن عروس الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية بن عروس، ويستهدف شباب الاحياء والتجمعات السكنية بالمناطق المهمشة وذات الاولوية

وتتوزع أنشطة الدورة الجديدة جغرافيا ووفق ما أفادت به « وات » فاطمة الجويني عن وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، على عدد من المناطق بالجهة تشمل كلا من زاوية مرناق وسيدي سعد ودوار الحوش بمرناق وحي البريم بفوشانة وحي الامل بالمروج.

وضبطت وحدة تنمية أنشطة الشباب من خلال منسقيها المشرفين على فعاليات المهرجان بهذه المناطق برنامجا منوعات يشتمل على عروض مونولوج مسرحية من انتاج نوادي المسرح بدور الشباب بالجهة وعروض موسيقية متنوعة مشفوعة بمسابقات للمواهب في عدد من الفنون بالاضافة الى الانشطة الجماهيرية الفرجوية والسهرات

