تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية بقيمة 180 مليون دينار إلى أواخر مارس 2025

تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين بقيمة 180 مليون دينار، إلى أواخر مارس من هذه السنة.



وتُظهر بيانات البنك المركزي التونسي أن قائم هذه القروض بلغ مع أواخر مارس 2025 حوالي 29,227 مليار دينار مقابل 29,407 مليار دينار في ديسمبر 2024.



نسق تنازلي منذ بداية السنة



قروض السكن والتحسين والاستهلاك



تحليل خبير مالي



تأثير مباشر على الأسر والقطاعات



بدائل الصناديق الاجتماعية



منذ بداية 2025، لوحظ التراجع في نسق إسناد القروض:* جانفي:* فيفري:* مارس:: تراجعت إلىمقابلفي ديسمبر 2024، أي بتقلص بـ(المحوّلة للاستهلاك): تطورت بشكل طفيف منفي ديسمبر 2024 إلىفي مارس 2025.: انخفضت منفي جانفي إلىفي مارس.: تراجعت مننهاية 2024 إلىفي مارس 2025.قال المحلل المالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، إن تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية يعود إلى سببين رئيسيين:1.في تونس.2.، ما جعل كلفة التداين ثقيلة على الأسر.وأشار إلى أن نسبة الفائدة المديرية في حدودلتطويق التضخم، انعكست على الأسعار والقدرة الشرائية، فتراجع الإقبال على القروض.في تونس ارتفعت بنسق أسرع من نسق الأجور، مع غلاء واضح في الغلال والخضر والأسماك واللحوم الحمراء.انخفضت بـ، ما يعكس أزمة البعث العقاري في ظل ارتفاع كلفة المنازل.تراجعت بـ، وهو ما يؤكد تأثير الفائدة المرتفعة على هذا الصنف من القروض.أوضح النيفر أنفتحت منذ عامين المجال لقروض الاستهلاك، وهو ما جعل الإقبال عليها كبيرا نظرا لأنالموظفة عليها تعدّمقارنة بالقروض البنكية.