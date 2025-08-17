انطلاق اضراب بطاحات جزيرة جربة والمطالبة بتفعيل قرار نقل الاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b7afaeb062d69.32303773_lkjmqoiengfph.jpg width=100 align=left border=0>

انطلق منذ منتصف ليلة السبت اضراب بطاحات جزيرة جربة ليتواصل حتى يوم الثلاثاء 19 أوت الجاري ومعه توقفت حركة التنقل من والى جزيرة جربة عبر البطاحات التي تعتبر مهمة في ذروة الموسم الصيفي حيث تؤمن هذه البطاحات نقل بين 4000 سيارة في اليوم وأقلها ألف سيارة بحسب عدد البطاحات التي تشتغل وفق لزهر الجويلي الكاتب العام للنقابة الاساسية للبطاحات.



وأكد الجويلي في تصريح ل(وات) أن كل الأعوان متواجدون اليوم على عين المكان لاستئناف العمل إذا ما تم التجاوب مع مطالب القطاع الرامية أساسا إلى تحسين وضعية البطاحات بما يرتقي بالخدمات إلى الأفضل ويضمن شروط السلامة، في ظل وضعية حالية للبطاحات وصفها بأنها تنذر بالخطر.

