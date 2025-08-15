Babnet   Latest update 19:03 Tunis

اعادة انتخاب محمد سفيان الشواشي رئيسا للجامعة التونسية للمبارزة للمدة النيابية 2025-2028

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f60349e2666.62967978_ljhpkngfoimeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 18:17
      
تم اليوم الجعمة اعادة انتخاب محمد سفيان الشواشي رئيسا للجامعة التونسية للمبارزة للفترة النيابية 2025-2028
وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للمبارزة حيث تحصلت قائمة محمد سفيان الشواشي على 17 صوتا مقابل 12 صوتا لقائمة لمجد الجمل، وفق ما أفاد به وسام الكعبي الكاتب العام للجامعة التونسية للمبارزة وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وضمت القائمة الفائزة بالفترة النيابية القادمة للجامعة التونسية للمبارزة 12 عضوا هم:  محمد سفيان الشواشي (رئيس قائمة) - دالية الزغلامي - أنور شرتل - غانم بوزقرو - هادية صالح - محمد العادل زهرة - عادل باشا - سمير خليفي - محمد حسان الزواري - أمين عكاري - قيس كريمة - أرجوان ساسي.

وتمّ خلال هذه الجلسة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2024- 2025 وتقرير مراقب الحسابات بالاضافة الى تعيين مراقب حسابات للفترة 2025-2028.


