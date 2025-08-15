نقل تونس: فتح محضر اثر اشعال نار في عربة مترو بالخط 4

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6828803e68e2f6.81127672_honfpejlgmikq.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت شركة نقل تونس عن فتح محضر في حادثة اشعال نيران بعربة مترو على الخط 4 ، التي جدت مساء يوم الخميس، وذلك ضدّ كل من سيكشف عنه البحث مؤكدة انها لن تتنازل عن حقها في متابعة كلّ المتسببين في حوادث الشغب والتخريب لضمان ديمومة المرفق العمومي للنقل.



ووفق بلاغ للشركة تتمثل صورة الحادث حسب شهود عيان في تعمّد مجموعة من الأطفال المشاغبين، كانت على متن المترو الخط 4 بين محطتي "المنصف باي" و"سليمان كاهية"، إشعال النار في أوراق ثم إلقاؤها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي، بالإضافة إلى حالة الهلع في صفوف الركّاب.

