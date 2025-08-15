نقل تونس: فتح محضر اثر اشعال نار في عربة مترو بالخط 4
اعلنت شركة نقل تونس عن فتح محضر في حادثة اشعال نيران بعربة مترو على الخط 4 ، التي جدت مساء يوم الخميس، وذلك ضدّ كل من سيكشف عنه البحث مؤكدة انها لن تتنازل عن حقها في متابعة كلّ المتسببين في حوادث الشغب والتخريب لضمان ديمومة المرفق العمومي للنقل.
ووفق بلاغ للشركة تتمثل صورة الحادث حسب شهود عيان في تعمّد مجموعة من الأطفال المشاغبين، كانت على متن المترو الخط 4 بين محطتي "المنصف باي" و"سليمان كاهية"، إشعال النار في أوراق ثم إلقاؤها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي، بالإضافة إلى حالة الهلع في صفوف الركّاب.
وجدت الحادثة في تمام الساعة السادسة و45 دق من مساء يوم الخميس على متن عربة المترو على الخط رقم 4 في اتجاه وسط العاصمة على مستوى محطة الترابط "سليمان كاهية".
واضافت الشركة ان السائق تفطن للحادثة، بعد تعالي أصوات الركّاب، وتولّى إطفاء النيران حال الوصول إلى محطة الترابط "سليمان كاهية" باستعمال قارورتي الإطفاء الموجودتين على متن العربة قبل أن يكمل أعوان الحماية المدنية عملية الإطفاء وإخماد النيران عند الالتحاق بمكان الحادثة.
ونددت الشركة بمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدّد سلامة الحرفاء والمعدّات والتي قالت انها" ترتقي إلى شبهة جناية حسب الفصل 307 من المجلة الجزائية، مجددة نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدّي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدّات.
وينص الفصل المذكور على ما يلي " يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
