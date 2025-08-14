Babnet   Latest update 21:58 Tunis

بعد موجة انتقادات… مهرجان قرطاج الدولي يلغي عرض "كي-ماني مارلي" ويعوضه بفيلم "ثلاثون" لفاضل الجزيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689e43f669d926.67442389_hieqofljpgnmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 21:14
      
أعلنت لجنة تنظيم الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان، عن إلغاء حفل الفنان الجامايكي "كي-ماني مارلي" الذي كان من المقرر إحياؤه يوم 17 أوت الجاري.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم، في التاريخ نفسه، تخصيص فقرة لتكريم روح الفنان الراحل فاضل الجزيري من خلال عرض فيلمه "ثلاثون".



كما أفادت لجنة التنظيم بأن الجمهور الذي اقتنى تذاكر الحفل من نقاط البيع يمكنه استرجاع قيمتها ابتداءً من يوم الاثنين 18 أوت 2025، وذلك بمقرّ المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بمدينة الثقافة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا.
أما التذاكر الإلكترونية، فسيتم إرجاع مبالغها مباشرة إلى الحسابات البنكية للحرفاء انطلاقًا من التاريخ نفسه.

ولم تكشف اللجنة عن أسباب إلغاء الحفل، غير أن برمجته كانت قد أثارت، منذ الإعلان عنها في مطلع جويلية الماضي، موجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ما نُسب للفنان من مواقف داعمة للكيان الصهيوني.
يُذكر أن الدورة الحالية شهدت أيضا إدراج حفل للفنانة الفرنسية هيلين سيغارا، قبل أن يتم إلغاؤه إثر ضغوطات من الجمهور التونسي، الذي عبّر عن رفضه لمشاركة فنانة معروفة بعلاقاتها التطبيعية المباشرة مع الكيان الصهيوني.
 


