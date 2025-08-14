حجز وإتلاف مواد غذائية ومياه غير صالحة للاستهلاك في الكاف وبنزرت وجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، سلسلة من التدخلات الميدانية في ولايات الكاف وبنزرت وجندوبة، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المستهلك وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات المعروضة في الأسواق.



وقد أسفرت هذه الحملات الرقابية عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية والمياه المعلبة غير الصالحة للاستهلاك البشري، حيث تمكن فريق تابع للإدارة الجهوية للهيئة بالكاف، بالتنسيق مع الشرطة البلدية، من حجز وإتلاف 309 كغ من الجبن المبشور (مستحضر غذائي)، وذلك بعد معاينة عملية تخزين وحفظ تتم في ظروف غير صحية وغير مطابقة للمعايير الأساسية لسلامة الأغذية. وقد تم تحرير محضر عدلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

