حجز وإتلاف مواد غذائية ومياه غير صالحة للاستهلاك في الكاف وبنزرت وجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 18:23
      
نفّذت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، سلسلة من التدخلات الميدانية في ولايات الكاف وبنزرت وجندوبة، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المستهلك وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات المعروضة في الأسواق.

وقد أسفرت هذه الحملات الرقابية عن حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية والمياه المعلبة غير الصالحة للاستهلاك البشري، حيث تمكن فريق تابع للإدارة الجهوية للهيئة بالكاف، بالتنسيق مع الشرطة البلدية، من حجز وإتلاف 309 كغ من الجبن المبشور (مستحضر غذائي)، وذلك بعد معاينة عملية تخزين وحفظ تتم في ظروف غير صحية وغير مطابقة للمعايير الأساسية لسلامة الأغذية. وقد تم تحرير محضر عدلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

 اما في ولاية بنزرت فقد حجزت فرق المراقبة 140 كغ من اللوز غير الصالح للاستهلاك، بالإضافة إلى 40 كغ من حبّ الرشاد المنتهي صلاحيتها، وذلك في إطار جهود الهيئة للتصدي لبيع المواد الاستهلاكية الفاسدة. وقد تم استكمال الإجراءات القانونية لإتلاف المحجوز.

 وفي ولاية جندوبة تم حجز 912 قارورة ماء معدني من مختلف الأحجام (1.5 لتر، 0.65 لتر، 0.5 لتر) بعد أن تم العثور عليها معروضة على قارعة الطريق، في ظروف غير صحية وتحت أشعة الشمس المباشرة ووسط الغبار، مما يشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات حفظ وسلامة المشروبات المعلبة.
وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بسلامة الخزن والنقل والعرض، وشددت على أنها ستواصل حملات المراقبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يعرّض صحة المستهلك للخطر.


