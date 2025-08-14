ديوان الخدمات الجامعية للشمال: تجديد السكن الجامعي عبر الانترنت بداية من 20 أوت الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>

دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، في بلاغ له، الطالبات المتحصلات على شهادة الباكالوريا لسنة 2024، والراغبات في تجديد السكن الجامعي للسنة الجامعية 2025-2026، التسجيل عبر الرابط الموضوع للغرض، بداية من 20 أوت الجاري.



وشدد بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للشمال على ضرورة التسجيل على الرابط www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login، على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب روزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء للسنة الجامعية 2025-2026.

