تطورات دراماتيكية في قضية هروب "الذبابة" بطريقة هوليوودية

Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 22:15
      
قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن المغرب سيسلم فرنسا رجلين اعتقلا في المملكة يوم القبض على محمد عمرة (الذبابة) والذي تم تهريبه بطريقة هوليوودية من سيارة السجن في فرنسا.

ووفقا لمصادر متطابقة، سيتم تسليم آلان ج. وألبينو د. المولودين في نورماندي مثل محمد عمرة، إلى فرنسا يوم الأربعاء القادم بموجب مذكرة توقيف صادرة عنهما، ويأتي ذلك بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين محاكم البلدين.



ومن المقرر أن يمثلا أمام قضاة التحقيق الباريسيين المسؤولين عن قضية عمرة في اليوم ذاته لتوجيه الاتهام إليهما.



وأوضحت الصحيفة أن السلطات المغربية اعتقلتهما في مراكش في 23 فيفري 2025 بعد أن صدرت بحقهما نشرات حمراء من الإنتربول، وهما محتجزان منذ ذلك الحين في المملكة المغربية.

وذكرت أنه يشتبه في أن أحدهما كان عضوا في المجموعة التي سهلت الهروب الدموي لمحمد عمرة عندما تمت مهاجمة سيارة السجن التي كانت تقله في 14 ماي 2024 وقد أسفر الهروب عن مقتل اثنين من ضباط السجن.

ومنذ اعتقال محمد عمرة في رومانيا في 22 فيفري 2025، ظل آلان ج. وألبينو د. يهربان من النيابة العامة الفرنسية.

وكان الصديقان البالغان من العمر 28 و38 عاما، قد سافرا جوا إلى المغرب لقضاء إجازة لبضعة أيام في اليوم السابق لاعتقال "الذبابة" في بوخارست.

ووفق الصحيفة الفرنسية، منذ اعتقال محمد عمرة تم توجيه الاتهامات إلى أكثر من 40 شخصا في القضية.



