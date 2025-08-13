أوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة المايسترو حافظ مقني تتألق وتمتع جمهور المسرح الروماني بالجم

كان لأحباء الموسيقى السمفونية موعد مساء الثلاثاء في فضاء المسرح الأثري بالجم مع أوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة المايسترو حافظ مقني، وذلك ضمن سهرات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.



اعتلى ركح الجم 158 عنصرًا من أعضاء الأوركسترا من مختلف الأعمار، يتوزعون بين 65 عازفًا و93 منشدًا كوراليًا تحت إشراف مراد قعلول.



وعلى مدى نحو ساعتين أمتعت الأوركسترا الجمهور بمجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية والمعاصرة، حيث قدمت أعمالًا منها: "أوركسترا الورق المتساقط" ليوهان أوفتنباخ، و"غابة السلام" لجان فيليب رامو، و"كونشرتو الفيولونسيل في مقام مي ماجور" لإدوارد إلجار، بمشاركة عازف الفيولونسيل المنفرد وسيم مقني.كما أبدعت الأوركسترا في تقديم "رقصة الفرسان" لسيرجي بروكوفييف، و"صياد الجنود" والفالس والكور من أعمال شارل قونو، و"السيمفونية الإسبانية" (الحركة الأولى) لإدوارد لالو، حيث كانت سهى مقني عازفة منفردة على آلة الكمان.ومن الأعمال الموسيقية المعاصرة قدمت الأوركسترا "قرطاج تلتقي بلغراد"، و"طواحين قلبي" لمايكل ليغران، و"أنا قلبي دليلي" لمحمد قصبجي، و"موطني" لمحمد فليفل في توزيع خاص بأوركسترا قرطاج والكورال المرافق، مما أثار حماس الجمهور وتفاعله. كما تضمن برنامج السهرة معزوفات شهيرة أخرى منها "ألف ليلة وليلة"، و"ميدلي غوسبيل" و"صول" لمارين وارن، و"تانغو حر" لأستور بيازولا، و"الحصان العجوز" لسيمون دياز، و"لا بامبا" لريتشي فالنس.واكتشف جمهور الجم في سهرة البارحة مشاركة خاصة لابني المايسترو حافظ مقني، وسيم وسهى، في العزف مع الأوركسترا، حيث تميز الأداء بالتناغم بينهما وبين أبيهما ، وكان ذلك مصدر فخر للأب الذي يرى فيهما حاملي المشعل من بعده، في هذا النمط الموسيقي، كما حمل أبناء عدة فنانين المشعل في أنماط موسيقية أخرى في تونس وغيرها من البلدان.وفي تصريح صحفي إثر العرض أكّد المايسترو حافظ مقني أن أجواء السهرة كانت مختلفة نسبيًا عن بقية العروض، مشيرًا إلى أن سحر المكان كان له تأثير خاص على الأوركسترا والجمهور معًا، الذي تفاعل بشغف مع العزف نتيجة تنوع الأنماط الموسيقية. ولفت إلى أن معظم المعزوفات تمت إعادة توزيعها لتقريبها أكثر إلى الجمهور من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.وتتواصل عروض ليالي الجم حيث يكون لعشاق الموسيقى السمفونية موعد أخير ضمن دورة هذا العام في سهرة 16 أوت مع الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو شادي القرفي، بمشاركة عازف الكمان يوري رفيتش، وبذلك يسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.