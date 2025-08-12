Babnet   Latest update 22:12 Tunis

مجلس وزاري بالقصبة للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b903a969ac4.41763456_kmhiqflnejogp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 20:04 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

مشروع ذو بعد سيادي وتنموي


في مستهل الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعد أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية، وترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، ويمثل إحدى آليات تنفيذ مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد منهجاً تصاعدياً يبدأ من المستوى المحلي، فالجهوي، فالإقليمي، وصولاً إلى المستوى الوطني، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد.


كما شددت على أن المشروع يعكس سياسة الدولة وخياراتها الكبرى، القائمة على التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

أبرز المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية

استعرض المجلس جملة من التوجهات الأساسية، من أبرزها:

1. تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية

* التشغيل والحد من البطالة عبر:

* تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لسنة 2026.
* مواصلة تنفيذ برنامج تسوية عملة الحضائر.
* مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
* إصلاحات تشريعية لتعزيز العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.

* مساندة الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل، والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.

* تحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، خاصة في الصحة والتعليم والنقل.

2. دفع الاستثمار

* تعزيز الاستثمار العمومي وفق تنمية عادلة ومتناسقة مع مخطط التنمية 2026–2030.
* تنويع مصادر تمويل الاستثمار.
* دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة.
* إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
* الاستثمار في التنمية العادلة استناداً إلى مخرجات أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.

نحو توازن مالي مستدام

في ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أهمية استدامة التوازنات المالية بما يستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، ويوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313262


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:11
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-25
33°-25
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    