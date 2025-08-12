مجلس وزاري بالقصبة للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.



مشروع ذو بعد سيادي وتنموي



أبرز المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية



1. تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية



2. دفع الاستثمار



نحو توازن مالي مستدام



في مستهل الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعدتجسد الإرادة الشعبية، وترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، ويمثل إحدى آليات تنفيذ، الذي يعتمد منهجاً تصاعدياً يبدأ من المستوى المحلي، فالجهوي، فالإقليمي، وصولاً إلى المستوى الوطني، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهوريةكما شددت على أن المشروع يعكس، القائمة على التوازن بيناستعرض المجلس جملة من التوجهات الأساسية، من أبرزها:عبر:* تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لسنة 2026.* مواصلة تنفيذ برنامج تسوية عملة الحضائر.* مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.* إصلاحات تشريعية لتعزيز العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.، والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.وتقريبها من المواطن، خاصة في الصحة والتعليم والنقل.* تعزيز الاستثمار العمومي وفق تنمية عادلة ومتناسقة مع مخطط التنمية 2026–2030.* تنويع مصادر تمويل الاستثمار.* دعم الاستثمار في* إدماجضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.* الاستثمار فياستناداً إلى مخرجات أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.في ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أهميةبما يستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، ويوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، في إطارتهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.