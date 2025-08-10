انتخاب رؤوف الصيود رئيسا للجامعة التونسية للريشة بالطائرة
تم انتخاب رؤوف الصيود رئيسا للجامعة التونسية للريشة الطائرة للمدة النيابية 2025-2028 خلال الجلسة العام الانتخابية التي انعقدت اليوم الاحد.
وتحصلت قائمة رؤوف الصيود على 8 اصوات متقدمة على قائمتي احمد العلوش التي جمعت 4 اصوات وعبد الرؤوف الجمل التي لم تتحصل على اي صوت.
وتتالف قائمة رؤوف الصيود من الاعضاء معز صيود ومحمد الفريقي ومروى عزيري ومروى العبيدي وغزوة بن معاوية وزكريا النمصي وحلمي باني وانيس بن شيخة وسيرين بن كريم ورمزي الصيود ورحمة الوصيف.
