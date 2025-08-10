Babnet   Latest update 23:08 Tunis

انتخاب رؤوف الصيود رئيسا للجامعة التونسية للريشة بالطائرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898dae171eba0.31486823_jieqmohnpkglf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 18:44 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تم انتخاب رؤوف الصيود رئيسا للجامعة التونسية للريشة الطائرة للمدة النيابية 2025-2028 خلال الجلسة العام الانتخابية التي انعقدت اليوم الاحد.
وتحصلت قائمة رؤوف الصيود على 8 اصوات متقدمة على قائمتي احمد العلوش التي جمعت 4 اصوات وعبد الرؤوف الجمل التي لم تتحصل على اي صوت.


وتتالف قائمة رؤوف الصيود من الاعضاء معز صيود ومحمد الفريقي ومروى عزيري ومروى العبيدي وغزوة بن معاوية وزكريا النمصي وحلمي باني وانيس بن شيخة وسيرين بن كريم ورمزي الصيود ورحمة الوصيف.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313140


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    