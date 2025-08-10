انتخاب رؤوف الصيود رئيسا للجامعة التونسية للريشة بالطائرة

تم انتخاب رؤوف الصيود رئيسا للجامعة التونسية للريشة الطائرة للمدة النيابية 2025-2028 خلال الجلسة العام الانتخابية التي انعقدت اليوم الاحد.وتحصلت قائمة رؤوف الصيود على 8 اصوات متقدمة على قائمتي احمد العلوش التي جمعت 4 اصوات وعبد الرؤوف الجمل التي لم تتحصل على اي صوت.