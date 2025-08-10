منوبة: اليوم انطلاق الدورة 35 من المهرجان الصيفي ببرج العامري
تنطلق مساء اليوم الاحد ببرج العامري فعاليات الدورة 35 من المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الثقافة ببرج العامري وجمعية كرنفال للفنون والتنشيط الثقاقي بعدد من العروض للكبار والأطفال توزع فضاءات تنظيمها بين دار الثقافة ودار الشباب الحفصية ومدرسة منزل الحبيب ومدرسة برج النور .
وتفتتح سهرة الفن الشعبي الدورة الجديدة التي تنتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية و ولاية منوبة و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية و بلدية برج العامري،وذلك بعرض للفنان ابن الجهة منجي بن عمار الذي سيقدم باقة من الأغاني الشعبية الخاصة به والمعروفة.
وتفتتح سهرة الفن الشعبي الدورة الجديدة التي تنتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية و ولاية منوبة و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية و بلدية برج العامري،وذلك بعرض للفنان ابن الجهة منجي بن عمار الذي سيقدم باقة من الأغاني الشعبية الخاصة به والمعروفة.
ويسبق سهرة الافتتاح استعراض فرجوي يجوب شوارع المدينة عشية اليوم الاحد، وذلك بعرض للموسيقى النحاسية والرقص والتنشيط بالدمى العملاقة وذلك إيذانا بانطلاق المهرجان.
وتتواصل السهرات غد الاثنين بسهرة شبابية في فن الراب للفنان حمزة بن عاشور، وهو صوت شبابي ومن أغانيه المعروفة " مانيش راسيست" التي تتناول قضية العنصرية ومعاناة ذوي البشرة السوداء .
كما برمجت ضمن الأنشطة الموازية الموزعة على المناطق الريفية كتقليد حافظت عليه المنطقة منذ عديد الدورات، ثلاثة عروض مسرحية للأطفال ، حيث سيكون لاطفال الحفصية موعد مع مسرحية "رحلة ياسمين" للمخرج عبد القادر النجار بفضاء دار الشباب بالمنطقة مساء 12 اوت.
وسيكون لجمهور منطقة برج النور بفضاء المدرسة الابتدائية في التاريخ نفسه مساء موعد مع سهرة شبابية مع صوت كمال زمان، ثم عرض تنشيطي بعنوان "صندوق عجب" في اليوم نفسه أيضا بمدرسة منزل الحبيب.
وتختتم الدورة مساء 13 أوت الجاري، بعرض فني مع الصوت الطربي رجاء بن سعيد، والألوان الفنية التونسية والشرقية والفلكلور .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313132