منوبة: اليوم انطلاق الدورة 35 من المهرجان الصيفي ببرج العامري

تنطلق مساء اليوم الاحد ببرج العامري فعاليات الدورة 35 من المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الثقافة ببرج العامري وجمعية كرنفال للفنون والتنشيط الثقاقي بعدد من العروض للكبار والأطفال توزع فضاءات تنظيمها بين دار الثقافة ودار الشباب الحفصية ومدرسة منزل الحبيب ومدرسة برج النور .



وتفتتح سهرة الفن الشعبي الدورة الجديدة التي تنتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية و ولاية منوبة و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية و بلدية برج العامري،وذلك بعرض للفنان ابن الجهة منجي بن عمار الذي سيقدم باقة من الأغاني الشعبية الخاصة به والمعروفة.

