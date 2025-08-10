بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة: برنامج المباريات الترتيبية للمنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد دون 19 عاما مشواره في المباريات الترتيبية ضمن بطولة العالم لهذه الفئة العمرية التي تقام بمصر بملاقاة نظيره الكوري غدا الاثنين انطلاقا من الساعة 17.30 بتوقيت تونس.



ويخوض السباعي التونسي مباراة ثانية ضد المنتخب البحريني يوم 12 اوت انطلاقا من الساعة 15.15.

