بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة: برنامج المباريات الترتيبية للمنتخب التونسي
يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد دون 19 عاما مشواره في المباريات الترتيبية ضمن بطولة العالم لهذه الفئة العمرية التي تقام بمصر بملاقاة نظيره الكوري غدا الاثنين انطلاقا من الساعة 17.30 بتوقيت تونس.
ويخوض السباعي التونسي مباراة ثانية ضد المنتخب البحريني يوم 12 اوت انطلاقا من الساعة 15.15.
جدير بالذكران المنتخب التونسي أنهى الدور الاول في المرتبة الثالثة من المجموعة الثامنة برصيد نقطتين من انتصار على الولايات المتحدة الامريكية وهزيمتين ضد كل من الدانمارك والتشيك.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (8 مجموعات) الى الدور الرئيسي، فيما تخوض بقية المنتخبات منافسات كاس الرئيس (المقابلات الترتيبية).
