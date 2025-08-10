Babnet   Latest update 23:08 Tunis

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة: برنامج المباريات الترتيبية للمنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 17:39
      
يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد دون 19 عاما مشواره في المباريات الترتيبية ضمن بطولة العالم لهذه الفئة العمرية التي تقام بمصر بملاقاة نظيره الكوري غدا الاثنين انطلاقا من الساعة 17.30 بتوقيت تونس.

ويخوض السباعي التونسي مباراة ثانية ضد المنتخب البحريني يوم 12 اوت انطلاقا من الساعة 15.15.



جدير بالذكران المنتخب التونسي أنهى الدور الاول في المرتبة الثالثة من المجموعة الثامنة برصيد نقطتين من انتصار على الولايات المتحدة الامريكية وهزيمتين ضد كل من الدانمارك والتشيك.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (8 مجموعات) الى الدور الرئيسي، فيما تخوض بقية المنتخبات منافسات كاس الرئيس (المقابلات الترتيبية).


