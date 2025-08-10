الإدارة العامة للأداءات: يوم 15 أوت 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
أعلنت الإدارة العامة للأداءات، في أجندتها الجبائية الصادرة مؤخرا، عن المواعيد النهائية لإيداع التصاريح الجبائية خلال شهر أوت 2025.
* 15 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
* 20 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 25 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأشخاص الذين يحققون أرباح المستغلات الفلاحية والصيد البحري.
* 28 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
