الإدارة العامة للأداءات: يوم 15 أوت 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 16:52
      
أعلنت الإدارة العامة للأداءات، في أجندتها الجبائية الصادرة مؤخرا، عن المواعيد النهائية لإيداع التصاريح الجبائية خلال شهر أوت 2025.

* 15 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

* 20 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

* 25 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأشخاص الذين يحققون أرباح المستغلات الفلاحية والصيد البحري.
* 28 أوت 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.


