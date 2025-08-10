انتخاب سفيان الجريبي رئيسا جديدا للجامعة التونسية لكرة السلة
تم انتخاب سفيان الجريبي رئيسا جديدا للجامعة التونسية لكرة السلة للفترة النيابية 2025-2028، وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت اليوم الأحد.
وحسم الجريبي الفوز بعد حصول قائمته على 33 صوتا، مقابل 31 صوتا لمنافسه جلال بن تقية، مع تسجيل ورقة اقتراع ملغاة.
وتتكون قائمة سفيان الجريبي من:
* محمد رؤوف الرقيق (نائب رئيس)
* صالح الماجري
* مروان الهمامي
* ألفة المرساوي
* نجم الدين الفياضي
* حبيبة سعدون
* سليم الشابي
* آمال داود
* وجيه العلويني
* طارق حسونة
* سامي مهدي العجيمي (أعضاء)
