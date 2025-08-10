<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898be4b1af131.36338913_pohmlefjginqk.jpg width=100 align=left border=0>

تم انتخاب سفيان الجريبي رئيسا جديدا للجامعة التونسية لكرة السلة للفترة النيابية 2025-2028، وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت اليوم الأحد.



وحسم الجريبي الفوز بعد حصول قائمته على 33 صوتا، مقابل 31 صوتا لمنافسه جلال بن تقية، مع تسجيل ورقة اقتراع ملغاة.

