أفروبسكيت 2025 (أنغولا): برنامج مباريات المنتخب التونسي
يستعد المنتخب التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الأخيرتين، لخوض منافسات الدور الأول من المرحلة النهائية لمسابقة أفروبسكيت 2025 التي تحتضنها أنغولا من 12 إلى 24 أوت الجاري.
وسيخوض المنتخب التونسي مبارياته ضمن المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:
* الأربعاء 13 أوت 2025 – الساعة 17:30: تونس × الكاميرون
* الجمعة 15 أوت 2025 – الساعة 14:30: تونس × نيجيريا
* الأحد 17 أوت 2025 – الساعة 14:30: تونس × مدغشقر
وتضم باقي المجموعات:
* المجموعة الأولى: كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، رواندا.
* المجموعة الثالثة: أنغولا، جنوب السودان، غينيا، ليبيا.
* المجموعة الرابعة: السنغال، مالي، مصر، أوغندا.
وتقام المنافسات في الفترة من 12 إلى 24 أوت 2025 في عدة مدن بأنغولا، وسط مشاركة أبرز المنتخبات الإفريقية في اللعبة.
