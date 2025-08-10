Babnet   Latest update 23:08 Tunis

أفروبسكيت 2025 (أنغولا): برنامج مباريات المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898bdb5a04280.75541679_pmohneiqklgjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 16:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يستعد المنتخب التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الأخيرتين، لخوض منافسات الدور الأول من المرحلة النهائية لمسابقة أفروبسكيت 2025 التي تحتضنها أنغولا من 12 إلى 24 أوت الجاري.

وسيخوض المنتخب التونسي مبارياته ضمن المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:



* الأربعاء 13 أوت 2025 – الساعة 17:30: تونس × الكاميرون
* الجمعة 15 أوت 2025 – الساعة 14:30: تونس × نيجيريا
* الأحد 17 أوت 2025 – الساعة 14:30: تونس × مدغشقر

وتضم باقي المجموعات:

* المجموعة الأولى: كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، رواندا.
* المجموعة الثالثة: أنغولا، جنوب السودان، غينيا، ليبيا.
* المجموعة الرابعة: السنغال، مالي، مصر، أوغندا.

وتقام المنافسات في الفترة من 12 إلى 24 أوت 2025 في عدة مدن بأنغولا، وسط مشاركة أبرز المنتخبات الإفريقية في اللعبة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313123


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    