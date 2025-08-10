أفروبسكيت 2025 (أنغولا): برنامج مباريات المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898bdb5a04280.75541679_pmohneiqklgjf.jpg width=100 align=left border=0>

يستعد المنتخب التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الأخيرتين، لخوض منافسات الدور الأول من المرحلة النهائية لمسابقة أفروبسكيت 2025 التي تحتضنها أنغولا من 12 إلى 24 أوت الجاري.



وسيخوض المنتخب التونسي مبارياته ضمن المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:

