غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم بعثة أعمال متعددة القطاعات إلى المملكة العربية السعودية من 2 الى 6 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6266be907459a8.06930900_golnpkqmefijh.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025، بعثة أعمال متعددة القطاعات إلى المملكة العربية السعودية.



ويتضمن برنامج البعثة، وفق بلاغ صادر مؤخرا عن الغرفة، سلسلة من لقاءات الأعمال الثنائية لفائدة أعضاء وفد الغرفة الممثلين لقطاعات مختلفة مع نظرائهم السعوديين بمقر إتحاد غرف التجارة بالرياض، إضافة الى زيارات ميدانية ولقاءات مع عدد من الهياكل الإقتصادية السعودية.

