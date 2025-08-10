Babnet   Latest update 23:08 Tunis

غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم بعثة أعمال متعددة القطاعات إلى المملكة العربية السعودية من 2 الى 6 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6266be907459a8.06930900_golnpkqmefijh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 10:36
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025، بعثة أعمال متعددة القطاعات إلى المملكة العربية السعودية.

ويتضمن برنامج البعثة، وفق بلاغ صادر مؤخرا عن الغرفة، سلسلة من لقاءات الأعمال الثنائية لفائدة أعضاء وفد الغرفة الممثلين لقطاعات مختلفة مع نظرائهم السعوديين بمقر إتحاد غرف التجارة بالرياض، إضافة الى زيارات ميدانية ولقاءات مع عدد من الهياكل الإقتصادية السعودية.

كما سيكون لأعضاء الوفد زيارة إلى معرض البناء السعودي في دروته الخامسة والثلاثين التي ستنعقد من 3 إلى 6 نوفمبر القادم، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.


ويعد معرض البناء السعودي، وفق نفس المصدر، أكبر تجمع دولي للمستثمرين التجاريين وصناع القرار وتجار وموزعي مواد البناء والإعمار وسائر المواد والخدمات ذات العلاقة بقطاع البناء والإعمار، في ظل توفر مشاريع ضخمة في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية.


