مدنين : للمرة الثانية تاجيل اضراب بطاحات جزيرة جربة الى ايام 17 و18 و19 اوت
تقرر تاجيل اضراب بطاحات جزيرة جربة المبرمج ايام 10 و11 و12 اوت الى ايام 17 و18 و19 اوت وذلك بعد تعهد وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة تمهيدية انعقدت يوم الاثنين الماضي بمقر ولاية مدنين بمواصلة متابعة تذليل مختلف صعوبات واشكاليات البطاحات في جلسة يوم 15 اوت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما اورده الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين على صفحته الرسمية.
وجاء في برقية تاجيل الاضراب ان جلسة يوم الاثنين انعقدت بمقر ولاية مدنين باشراف الوالي وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية على هامش زيارته الى الجهة ضمت ايضا الادارة الجهوية للتجهيز والمتفقد الجهوي للشغل والطرف النقابي خصصت لمتابعة ملف البطاحات ومختلف اشكالاته التي تعيق سير العمل وتطويرهوالتي فاقمت من احتقان المناخ الاجتماعي داخل هذا القطاع.
ويذكر ان هذا الاضراب تاجل للمرة الثانية بعد ان كان مبرمجا في مرة اولى يوم 31 جويلية وذلك على خلفية وضعية اعتبرها الطرف النقابي كارثية ويرى ان تفعيل قرار نقل الاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل من شانه ان يحسن الوضعية وان يرتقي بالخدمات الى المستوى الافضل وفق تصريح سابق لكاتب عام النقابة الاساسية لبطاحات جزيرة جربة لزهر الجويلي.
وينتظر تفعيل قرار نقل اشراف البطاحات النصوص الترتيبية والاطار القانوني والنظر في احداث الهيكل المناسب لتسيير هذا المرفق العمومي الذي يكتسي اهمية في تامين عملية التنقل من والى جزيرة جربة التي تشهد كثافة وحركية طيلة السنة وخاصة في العطل.
