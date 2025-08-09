مدنين : للمرة الثانية تاجيل اضراب بطاحات جزيرة جربة الى ايام 17 و18 و19 اوت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b7afaeb062d69.32303773_lkjmqoiengfph.jpg width=100 align=left border=0>

تقرر تاجيل اضراب بطاحات جزيرة جربة المبرمج ايام 10 و11 و12 اوت الى ايام 17 و18 و19 اوت وذلك بعد تعهد وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة تمهيدية انعقدت يوم الاثنين الماضي بمقر ولاية مدنين بمواصلة متابعة تذليل مختلف صعوبات واشكاليات البطاحات في جلسة يوم 15 اوت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما اورده الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين على صفحته الرسمية.



وجاء في برقية تاجيل الاضراب ان جلسة يوم الاثنين انعقدت بمقر ولاية مدنين باشراف الوالي وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية على هامش زيارته الى الجهة ضمت ايضا الادارة الجهوية للتجهيز والمتفقد الجهوي للشغل والطرف النقابي خصصت لمتابعة ملف البطاحات ومختلف اشكالاته التي تعيق سير العمل وتطويرهوالتي فاقمت من احتقان المناخ الاجتماعي داخل هذا القطاع.

