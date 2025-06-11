الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى تبني منوال الفلاحة العائلية

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دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، خلال ورشة عمل انتظمت أمس الثلاثاء حول الفلاحة العائلية، الى اعتماد هذا المنوال التنموي في برامج الدولة المستقبلية، باعتبار أهميته في تدعيم الإنتاج الفلاحي واستدامة القطاع برمته، وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء، عضو الاتحاد المهندس عبد الكريم الحيدري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأشار الحيدري إلى أنّ الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد بالكاف يركز منذ مدة على تنظيم ورشات محلية وجهوية، وعلى تكثيف الأنشطة الرامية إلى تدعيم الفلاحة العائلية باعتبارها تمثل رافدا من روافد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصدرا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الفلاحي برمته، وذلك في إطار التوجّهات التي وضعتها الأمم المتحدة لتطوير هذا المجال، سيما بعد تكليف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتنسيق هذا البرنامج الأممي بهدف العمل على توفير مقومات نجاحه.

