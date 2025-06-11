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الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى تبني منوال الفلاحة العائلية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 14:48 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، خلال ورشة عمل انتظمت أمس الثلاثاء حول الفلاحة العائلية، الى اعتماد هذا المنوال التنموي في برامج الدولة المستقبلية، باعتبار أهميته في تدعيم الإنتاج الفلاحي واستدامة القطاع برمته، وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء، عضو الاتحاد المهندس عبد الكريم الحيدري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشار الحيدري إلى أنّ الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد بالكاف يركز منذ مدة على تنظيم ورشات محلية وجهوية، وعلى تكثيف الأنشطة الرامية إلى تدعيم الفلاحة العائلية باعتبارها تمثل رافدا من روافد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصدرا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الفلاحي برمته، وذلك في إطار التوجّهات التي وضعتها الأمم المتحدة لتطوير هذا المجال، سيما بعد تكليف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتنسيق هذا البرنامج الأممي بهدف العمل على توفير مقومات نجاحه.

وأضاف أنّ الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف سيواصل تنظيم سلسلة من الورشات المحلية والجهوية للتعريف بالفلاحة العائلية وبمجالاتها خاصة وأن هذا المنوال الفلاحي يشمل وفق تقديره حوالي 80 بالمائة من الفلاحين والفلاحات في تونس.

وأكّد أنه وقعت دعوة الحكومة إلى تبني هذا التوجه الاقتصادي، واعتماده في مخططات التنمية القادمة، وخاصّة مخطّط التنمية القادم المبرمج لفترة 2026-2030، على حد تعبيره.


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