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تونس تحتضن يومي 14 و15 جوان مؤتمر "الصحة الواحدة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 10:23 قراءة: 0 د, 28 ث
      
عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، يوم الثلاثاء، اجتماعا تحضيريا لمؤتمر "الصحة الواحدة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ستحتضنه تونس يومي 14 و15 جوان الجاري بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية.

ويشارك في هذا المؤتمر الاقليمي، الذي تنظّمه الحكومة التونسية بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمات الصحة والبيئة والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خبراء من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة، لمناقشة التحديات المشتركة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.



ويشمل برنامج المؤتمر، الذي يلتئم تحت شعار "صحة واحدة، مستقبل واحد"، عرض تجارب ناجحة ومقترحات عملية لتعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة في المجال الصحي.


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