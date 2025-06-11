تونس تحتضن يومي 14 و15 جوان مؤتمر "الصحة الواحدة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، يوم الثلاثاء، اجتماعا تحضيريا لمؤتمر "الصحة الواحدة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ستحتضنه تونس يومي 14 و15 جوان الجاري بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية.



ويشارك في هذا المؤتمر الاقليمي، الذي تنظّمه الحكومة التونسية بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمات الصحة والبيئة والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خبراء من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة، لمناقشة التحديات المشتركة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

